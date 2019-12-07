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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира в весе Головкина прошел взвешивание перед защитой титула

В Бруклине (США) прошла официальная процедура взвешивания главных участников вечера бокса, который состоится на арене Barclays Center 7 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.

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Так, чемпион WBC в среднем весе из США Джермалл Чарло (29−0, 21 KO) показал на весах 72,3 килограмма. Претендент на его титул ирландец Деннис Хоган (28−2−1, 7 KO) — 71,8.

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Как известно, кроме Чарло, в среднем весе есть еще три чемпиона мира по основным версиям: казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 39 КО) владеет поясами IBF и IBO, мексиканец Сауль «Канело» Альварес — WBA (Super), а американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) — WBO.

Отметим, что в андеркарте состоится еще один титульный поединок между британцем Крисом Юбенком-младшим (28−2, 21 KO) и россиянином Матвеем Коробовым (28−2−1, 14 KO). На кону будет стоять титул «временного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

Юбенк на весах показал 72,2 килограмма, Коробов — 72,1.

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