Чемпион мира в весе Головкина прошел взвешивание перед защитой титула

Так, чемпион WBC в среднем весе из США Джермалл Чарло (29−0, 21 KO) показал на весах 72,3 килограмма. Претендент на его титул ирландец Деннис Хоган (28−2−1, 7 KO) — 71,8.

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Как известно, кроме Чарло, в среднем весе есть еще три чемпиона мира по основным версиям: казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 39 КО) владеет поясами IBF и IBO, мексиканец Сауль «Канело» Альварес — WBA (Super), а американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) — WBO.

Отметим, что в андеркарте состоится еще один титульный поединок между британцем Крисом Юбенком-младшим (28−2, 21 KO) и россиянином Матвеем Коробовым (28−2−1, 14 KO). На кону будет стоять титул «временного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.