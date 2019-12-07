Чемпион мира в весе Головкина прошел взвешивание перед защитой титула
В Бруклине (США) прошла официальная процедура взвешивания главных участников вечера бокса, который состоится на арене Barclays Center 7 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.
В Бруклине (США) прошла официальная процедура взвешивания главных участников вечера бокса, который состоится на арене Barclays Center 7 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, чемпион WBC в среднем весе из США Джермалл Чарло (29−0, 21 KO) показал на весах 72,3 килограмма. Претендент на его титул ирландец Деннис Хоган (28−2−1, 7 KO) — 71,8.
Как известно, кроме Чарло, в среднем весе есть еще три чемпиона мира по основным версиям: казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 39 КО) владеет поясами IBF и IBO, мексиканец Сауль «Канело» Альварес — WBA (Super), а американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) — WBO.
Отметим, что в андеркарте состоится еще один титульный поединок между британцем Крисом
Юбенк на весах показал 72,2 килограмма, Коробов — 72,1.