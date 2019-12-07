Экс-чемпион мира подал в суд на Спортивную комиссию Невады перед боем с Джейкобсом

Источник: AP 2019

Как известно, Чавес-младший, готовившийся к поединку против Дэниэла Джейкобса, отказался сдавать анализы явившемуся к нему в тренировочный зал представителю VADA, мотивировав это тем, что тот не смог подтвердить свои полномочия никакими документами. Этот инцидент был рассмотрен 20 ноября на заседании Спортивной комиссии Невады, которая наложила на Чавеса временную дисквалификацию. Вопрос о ее снятии будет рассматриваться на заседании комиссии 18 декабря, что ставит под угрозу срыва намеченный на 20 декабря бой против Джейкобса.

В иске, поданном в суд Невады, юристы Чавеса-младшего утверждают, что Спортивная комиссия штата не имела права дисквалифицировать боксера (то есть фактически временно лишить его лицензии), поскольку он на тот момент не имел боксерской лицензии Невады.