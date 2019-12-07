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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Участника андеркарта боя-реванша Руис — Джошуа оправдали за проваленный допинг-тест

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) официально сообщило о том, что снимает все подозрения с местного супертяжа Диллиана Уайта (26−1, 18 КО), информирует vRINGe.com со ссылкой на ESPN.

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Источник: Reuters

Решение UKAD озвучено за 24 часа до того, как Уайт выйдет в ринг — 7 декабря в Саудовской Аравии он проведет промежуточный поединок с польским здоровяком-ветераном Мариушем Вахом (35−5, 19 KO). Поединок состоится в андеркарте боя-реванша коллег по дивизиону Энди Руиса и Энтони Джошуа.

«Хочу обратиться ко всем тем, кто поддерживал и верил мне. Я вашу поддержку никогда не забуду, — написал британский супертяж в соцсетях. — Тех, кто не поддерживал, я также никогда не забуду. И я отлично знаю, кто вы такие».

В июле в преддверии боя с колумбийцем Оскаром Ривасом (26−1, 18 КО) за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBC Уайт провалил допинг-пробу от UKAD — выявлены следы анаболического стероида метандиенона (дианобол).

Обоих боксеров параллельно тестировали также и в VADA — их тесты не показали наличия в организме каких-либо запрещенных препаратов. Несмотря на результаты тестов, бой состоялся — местный боксер одержал победу.

По данным ESPN, в ситуации до сих пор много непонятных моментов. Например, причина, по которой UKAD, несмотря на позитивный допинг-тест, позволила бою состояться, а также неизвестно, проводилось ли вскрытие пробы Б. Колумбийская сторона до боя не знала о проваленной допинг-пробе Уайта.

В UKAD частично обнародовали информацию о расследовании по делу Уайта. Организация утверждает, что «ничто не указывает на то, что боец преднамеренно использовал стероиды» и что «количество запрещенных препаратов в организме Уайта — на очень низком уровне», что якобы свидетельствует о том, что метандиенон попал в организм спортсмена случайно. UKAD подозревает, что все дело в зараженной пище или же в биодобавках. Также UKAD ссылается на результаты тестов от VADA, которые не выявили в организме спортсмена каких-либо запрещенных препаратов.

Как бы там ни было, но Уайт потерял шанс сразиться на правах обязательного претендента за полноценный титул WBC с чемпионом из США Деонтеем Уайлдером (42−0−1, 41 КО) в 2020 году — организация санкционировала бой-реванш американца с британцем Тайсоном Фьюри (29−0−1, 20 КО), приостановила статус «временного» чемпиона. Уайт на правах обязательного претендента сможет оспорить титул WBC не раньше чем в 2021 году.

Нокаутировавший Дычко супертяж одержал досрочную победу в андеркарте реванша Руис - Джошуа
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