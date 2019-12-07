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14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Российский боксер после победы над Юбенком-младшим готов встретиться с «Канело» или Головкиным

Россиянин Матвей Коробов (28−2−1, 14 КО) планирует побить коллегу из Британии Криса Юбенка-младшего (28−2, 21 КО), завоевать титул «временного» чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 килограмма), после чего встретиться с лучшими бойцами дивизиона — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

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Источник: AP 2019

Также россиянин не прочь провести реванш с чемпионом WBC американцем Джермаллом Чарло (29−0, 21 КО) — в прошлом году проиграл решением судей в конкурентном поединке.

«В субботу у меня бой с Юбенком. Круто вернуться ровно через год на эту же арену. Конечно же, есть смысл в реванше с Чарло, ведь именно с ним я дрался здесь в прошлом году. Но сперва мне нужно пройти Юбенка, а он — топовый боец, участвовал в Суперсерии, прошел в полуфинал. Кто победит? Ринг покажет. Я не знаю. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Я же оставлю в ринге все, постараюсь показать свой максимум. Головкин или Альварес? Конечно же, я готов. Но давайте сперва дождемся боя с Юбенком. А после поединка можно будет говорить о дальнейших планах», — приводит слова боксера vRINGe.com.

Бой Коробов — Юбенк состоится 7 декабря в Нью-Йорке (США) на арене Barclays Center. Главное событие шоу — схватка Джермалла Чарло с ирландцем Деннисом Хоганом.

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Головкин потерпел первое поражение в карьере
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