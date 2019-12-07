Российский боксер после победы над Юбенком-младшим готов встретиться с «Канело» или Головкиным

«В субботу у меня бой с Юбенком. Круто вернуться ровно через год на эту же арену. Конечно же, есть смысл в реванше с Чарло, ведь именно с ним я дрался здесь в прошлом году. Но сперва мне нужно пройти Юбенка, а он — топовый боец, участвовал в Суперсерии, прошел в полуфинал. Кто победит? Ринг покажет. Я не знаю. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Я же оставлю в ринге все, постараюсь показать свой максимум. Головкин или Альварес? Конечно же, я готов. Но давайте сперва дождемся боя с Юбенком. А после поединка можно будет говорить о дальнейших планах», — приводит слова боксера vRINGe.com.