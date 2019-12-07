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15:30 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира-2017 из Казахстана потерпел сенсационное поражение на Кубке КФБ

Сборные Туркестанской области и Нур-Султана вышли в финал Кубка КФБ в Алматы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса.

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В полуфинале сборная Туркестанской области со счетом 5:3 победила команду Карагандинской. На старте чемпион мира-2017 Кайрат Ералиев (до 57 килограммов) сенсационно проиграл 22-летнему карагандинцу Рустему Шауменову. На это туркестанцы ответили двумя досрочными победами: чемпион Азии-2019 Бек Нурмагамбет (до 81) дважды отправил Ердоса Нурали в нокдаун в первом раунде, а Абзал Куттыбек (до 91) также дважды посылал Азамата Жумабекова на канвас, после чего поединок остановили в третьем раунде.

Также у Туркестанской области победы одержали Сакен Бибосынов (до 52), Бекдаулет Ибрагимов (до 69) и Нурсултан Сапарбай (свыше 91), а у Карагандинской — Василий Савчук (до 63) и Ерсултан Советов (до 75).

«Я давно боксирую в этом весе, до 81 килограмма, а соперник мой менее опытный, — говорит Нурмаганбет. — После травмы на чемпионате Азии я прошел долгое лечение, сейчас снова встал в строй, набираю форму, потребуется еще время для восстановления. Думаю, самые интересные бои вы увидите завтра».

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В другом полуфинале сборная Нур-Султана победила команду Мангистауской области — 5:3. У представителей запада свои бои выиграли чемпион мира-2019 Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма), Санатали Тольтаев (до 63) и Акжол Абдихан (до 75), а у столицы — Азат Махметов (до 52), чемпион Азиады-2014 Ильяс Сулейменов (до 57), нокаутировавший соперника в третьем раунде, Канагат Маралов (до 69) и чемпион Юношеских ОИ Айбек Оралбай (до 91), так как его оппонент не явился на бой.

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Финал Кубка КФБ состоится завтра, 8 декабря, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Турнир проходит в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, где с боксом представлены борьба, казак куреси, дзюдо, карате и таэквондо.

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