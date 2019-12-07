Чемпион мира-2017 из Казахстана потерпел сенсационное поражение на Кубке КФБ
Сборные Туркестанской области и
Сборные Туркестанской области и
В полуфинале сборная Туркестанской области со счетом 5:3 победила команду Карагандинской. На старте чемпион мира-2017 Кайрат Ералиев (до 57 килограммов) сенсационно проиграл 22-летнему карагандинцу Рустему Шауменову. На это туркестанцы ответили двумя досрочными победами: чемпион Азии-2019 Бек Нурмагамбет (до 81) дважды отправил Ердоса Нурали в нокдаун в первом раунде, а Абзал Куттыбек (до 91) также дважды посылал Азамата Жумабекова на канвас, после чего поединок остановили в третьем раунде.
Также у Туркестанской области победы одержали Сакен Бибосынов (до 52), Бекдаулет Ибрагимов (до 69) и Нурсултан Сапарбай (свыше 91), а у Карагандинской — Василий Савчук (до 63) и Ерсултан Советов (до 75).
«Я давно боксирую в этом весе, до 81 килограмма, а соперник мой менее опытный, — говорит Нурмаганбет. — После травмы на чемпионате Азии я прошел долгое лечение, сейчас снова встал в строй, набираю форму, потребуется еще время для восстановления. Думаю, самые интересные бои вы увидите завтра».
В другом полуфинале сборная
Финал Кубка КФБ состоится завтра, 8 декабря, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Турнир проходит в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, где с боксом представлены борьба, казак куреси, дзюдо, карате и таэквондо.