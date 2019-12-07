Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов
В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди
В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди
30-летний британец показал самый легкий вес в своей карьере — 107,5 килограмма. У Руиса — 128,3 килограмма.
Второй поединок между Руисом и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Трансляция боксерского вечера для зрителей Первого канала начнется в 23:50 по московскому времени.
В первом бою победу праздновал Руис. Ему удалось нанести Джошуа первое поражение в карьере. Британец потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO).
Помимо поражения Руису, в активе Джошуа 22 победы, 21 из которых нокаутом. У 30-летнего Руиса 33 победы (22 — нокаутом) и одно поражение.