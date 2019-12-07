Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов

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30-летний британец показал самый легкий вес в своей карьере — 107,5 килограмма. У Руиса — 128,3 килограмма.

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Второй поединок между Руисом и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Трансляция боксерского вечера для зрителей Первого канала начнется в 23:50 по московскому времени.

В первом бою победу праздновал Руис. Ему удалось нанести Джошуа первое поражение в карьере. Британец потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO).