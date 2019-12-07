Гонорар Джошуа за реванш с Руисом попал в рейтинг крупнейших в истории бокса

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За этот поединок британец заработает 88 миллионов долларов до вычета налогов, а американский мексиканец — 12 миллионов. Из действующих боксеров больше Джошуа за один бой получал только филиппинец Мэнни Пакьяо.

Крупнейший же гонорар в истории бокса получил Флойд Мейвезер, который в 2017 году заработал 275 миллионов долларов за бой с экс-чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором. Американец не только лидирует в рейтинге, но и занял три из десяти позиций.

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Кроме Пакьяо и МакГрегора, из действующих спортсменов в списке оказался мексиканец Сауль «Канело» Альварес. В ноябре он получил 35 миллионов за бой с россиянином Сергеем Ковалевым, которого нокаутировал в 11-м раунде.

Полностью ТОП-10 рекордных гонораров выглядит так:

1. Мейвезер за бой с МакГрегором (2017 год) — 275 миллионов долларов;

2. Мейвезер за бой с Пакьяо (2015) — 250 миллионов;

3. Пакьяо за бой с Мейвезером — 150 миллионов;

4. МакГрегор за бой с Мейвезером — 100 миллионов;

5. Мейвезер за бой с Альваресом (2013) — 80 миллионов;

6. Джошуа за реванш с Руисом (2019) — 60 миллионов;

7. Оскар Де Ла Хойя за бой с Мейвезером (2007) — 52 миллиона;

8. Альварес за бой с Ковалевым (2019) — 35 миллионов;

9. Эвандер Холифилд за реванш с Майком Тайсоном (1997) — 33 миллиона;

10. Тайсон за реванш с Холифилдом — 30 миллионов.

Вечер бокса с реваншем Руис — Джошуа пройдет в Саудовской Аравии и начнется сегодня, 7 декабря, в 23:00 по времени Нур-Султана. Главное же событие пройдет уже в ночь на 8 декабря.

Напомним, что в первом бою 1 июня в Нью-Йорке Руис сенсационно победил нокаутом и нанес Джошуа первое поражение в карьере. Для британца тот поединок был дебютным за пределами родины.