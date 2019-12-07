Сын Кости Цзю защитил титул от IBF победой техническим нокаутом

В главном событии вечера бокса в Сиднее Цзю техническим нокаутом победил другого австралийца Джека Брюбэйкера (16−3−2, 8 КО).

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда угол 28-летнего Брюбэйкера выбросил полотенце.

Для 25-летнего Цзю эта победа стала 15-й в 15 боях. В профи он дебютировал в декабре 2016 года и все поединки провел в Австралии. Ранее Цзю заявил, что хочет встретиться с австралийским средневесом Джеффом Хорном (19−2−1, 13 КО), который ранее владел титулом WBO в полусреднем весе.