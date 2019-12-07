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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

Сын Кости Цзю защитил титул от IBF победой техническим нокаутом

Проспект первого среднего веса Тим Цзю (15−0, 11 КО) впервые защитил региональный титул IBF Australasian, передает корреспондент Vesti.kz.

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В главном событии вечера бокса в Сиднее Цзю техническим нокаутом победил другого австралийца Джека Брюбэйкера (16−3−2, 8 КО).

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Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда угол 28-летнего Брюбэйкера выбросил полотенце.

Для 25-летнего Цзю эта победа стала 15-й в 15 боях. В профи он дебютировал в декабре 2016 года и все поединки провел в Австралии. Ранее Цзю заявил, что хочет встретиться с австралийским средневесом Джеффом Хорном (19−2−1, 13 КО), который ранее владел титулом WBO в полусреднем весе.

Отметим, что отец Тима — бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю. В период с 1992 по 2005 год российско-австралийский боксер выиграл 31 бой (25 нокаутом) в профи и потерпел два поражения.

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