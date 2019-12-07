Нокаутировавший Дычко супертяж одержал досрочную победу в андеркарте реванша Руис — Джошуа
Азербайджанец Магомедрасул Меджидов досрочно победил британца Тома Литтла, передает корреспондент Vesti.kz.
Азербайджанец Магомедрасул Меджидов досрочно победил британца Тома Литтла, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок супертяжелого веса был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором, когда Литтл дважды побывал в нокдауне.
Бой Меджидов — Литтл стал частью андеркарта вечера бокса, в главном событии которого пройдет реванш между чемпионом WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американским мексиканцем Энди Руисом (33−1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО).
Для 33-летнего Меджидова эта победа стала второй досрочной в двух боях в профи, а 32-летний Литтл потерпел восьмое поражение при 10 победах (три нокаутом).
В профи Меджидов перешел в статусе трехкратного чемпиона мира в любителях и бронзового призера Олимпиады-2012. В дебютном бою 13 сентября он встал после нокдауна и досрочно победил американца Эда Фаунтина (13−6, 5 КО).
Отметим, что в 2011 году в финале домашнего ЧМ в Баку Меджидов отправлял в нокдаун Джошуа, в решающем бою ЧМ-2013 нокаутировал казахстанца Ивана Дычко, а в поединке за «золото» ЧМ-2017 — выиграл решением у его соотечественника Камшыбека Кункабаева.