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7 декабря, источник: Vesti.kz

Нокаутировавший Дычко супертяж одержал досрочную победу в андеркарте реванша Руис — Джошуа

Азербайджанец Магомедрасул Меджидов досрочно победил британца Тома Литтла, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок супертяжелого веса был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором, когда Литтл дважды побывал в нокдауне.

Бой Меджидов — Литтл стал частью андеркарта вечера бокса, в главном событии которого пройдет реванш между чемпионом WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американским мексиканцем Энди Руисом (33−1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО).

Для 33-летнего Меджидова эта победа стала второй досрочной в двух боях в профи, а 32-летний Литтл потерпел восьмое поражение при 10 победах (три нокаутом).

В профи Меджидов перешел в статусе трехкратного чемпиона мира в любителях и бронзового призера Олимпиады-2012. В дебютном бою 13 сентября он встал после нокдауна и досрочно победил американца Эда Фаунтина (13−6, 5 КО).

Отметим, что в 2011 году в финале домашнего ЧМ в Баку Меджидов отправлял в нокдаун Джошуа, в решающем бою ЧМ-2013 нокаутировал казахстанца Ивана Дычко, а в поединке за «золото» ЧМ-2017 — выиграл решением у его соотечественника Камшыбека Кункабаева.

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