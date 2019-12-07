Нокаутировавший Дычко супертяж одержал досрочную победу в андеркарте реванша Руис — Джошуа

Поединок супертяжелого веса был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором, когда Литтл дважды побывал в нокдауне.

Бой Меджидов — Литтл стал частью андеркарта вечера бокса, в главном событии которого пройдет реванш между чемпионом WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американским мексиканцем Энди Руисом (33−1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО).

Для 33-летнего Меджидова эта победа стала второй досрочной в двух боях в профи, а 32-летний Литтл потерпел восьмое поражение при 10 победах (три нокаутом).

В профи Меджидов перешел в статусе трехкратного чемпиона мира в любителях и бронзового призера Олимпиады-2012. В дебютном бою 13 сентября он встал после нокдауна и досрочно победил американца Эда Фаунтина (13−6, 5 КО).