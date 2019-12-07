Чемпион WSB в составе «Астана Арланс» нокаутировал экс-соперника Уайлдера и Джошуа

Их бой стал частью андеркарта вечера бокса в Саудовской Аравии. В главном событии шоу пройдет реванш между чемпионом WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американским мексиканцем Энди Руисом (33−1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО).

Бой Хргович — Молина был рассчитан на 12 раундов, а на его кону стоял второстепенный титул WBC International, который защищал хорват. Во второй трехминутке Хргович отправил соперника в нокдаун, а в третьем завершил поединок досрочной победой.

В профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе «Астана Арланс». Своим титулом 27-летний хорват владеет с сентября 2018 года и защитил его три раза.