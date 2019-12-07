Чемпион WSB в составе «Астана Арланс» нокаутировал экс-соперника Уайлдера и Джошуа
Хорватский проспект супертяжелого дивизона Филип Хргович (10−0, 8 КО) нокаутировал американца Эрика Молину (27−6, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Хорватский проспект супертяжелого дивизона Филип Хргович (10−0, 8 КО) нокаутировал американца Эрика Молину (27−6, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой стал частью андеркарта вечера бокса в Саудовской Аравии. В главном событии шоу пройдет реванш между чемпионом WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американским мексиканцем Энди Руисом (33−1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО).
Бой Хргович — Молина был рассчитан на 12 раундов, а на его кону стоял второстепенный титул WBC International, который защищал хорват. Во второй трехминутке Хргович отправил соперника в нокдаун, а в третьем завершил поединок досрочной победой.
В профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе «Астана Арланс». Своим титулом 27-летний хорват владеет с сентября 2018 года и защитил его три раза.
37-летний Молина за карьеру дважды выходил на бой за пояс чемпиона мира, но оба раза проиграл нокаутом. В 2015 году его в девятом раунде победил чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО), а в 2017-м в третьем раунде — Джошуа, тогда владевший титулом IBF.