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7 декабря, источник: Vesti.kz

Чемпион WSB в составе «Астана Арланс» нокаутировал экс-соперника Уайлдера и Джошуа

Хорватский проспект супертяжелого дивизона Филип Хргович (10−0, 8 КО) нокаутировал американца Эрика Молину (27−6, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Их бой стал частью андеркарта вечера бокса в Саудовской Аравии. В главном событии шоу пройдет реванш между чемпионом WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американским мексиканцем Энди Руисом (33−1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО).

Бой Хргович — Молина был рассчитан на 12 раундов, а на его кону стоял второстепенный титул WBC International, который защищал хорват. Во второй трехминутке Хргович отправил соперника в нокдаун, а в третьем завершил поединок досрочной победой.

В профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе «Астана Арланс». Своим титулом 27-летний хорват владеет с сентября 2018 года и защитил его три раза.

37-летний Молина за карьеру дважды выходил на бой за пояс чемпиона мира, но оба раза проиграл нокаутом. В 2015 году его в девятом раунде победил чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО), а в 2017-м в третьем раунде — Джошуа, тогда владевший титулом IBF.

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