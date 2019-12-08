Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
71
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
62
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Дженоа
Хоккей. НХЛ
7.12
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз
ОТ
65
Футбол. Зарубежный
7.12
Барселона
Мальорка
52
Футбол. Зарубежный
7.12
Лацио
Ювентус
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Рубин
Футбол. Зарубежный
7.12
Ренн
Анже
21
Футбол. Зарубежный
7.12
Ницца
Метц
41
Футбол. Зарубежный
7.12
Монако
Амьен
30
Футбол. Зарубежный
7.12
Страсбур
Тулуза
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Хоккей. НХЛ
7.12
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
43
Футбол. Зарубежный
18:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
7.12
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
7.12
Байер
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
7.12
Леванте
Валенсия
24
Футбол. Зарубежный
7.12
Удинезе
Наполи
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
7.12
Монпелье
ПСЖ
13
Футбол. Премьер-лига
7.12
Ахмат
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
7.12
Борнмут
Ливерпуль
03
Футбол. Зарубежный
7.12
Уотфорд
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
7.12
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
7.12
Гранада
Алавес
30
Футбол. Зарубежный
7.12
Боруссия Д
Фортуна Д
50
Футбол. Зарубежный
7.12
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
7.12
Боруссия М
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
7.12
Фрайбург
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
7.12
Аугсбург
Майнц
21
Хоккей. КХЛ
7.12
Сочи
Барыс
14
Все события
Фоторепортажи
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
00:10 (мск), источник: ТАСС

Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. 12-раундовый поединок, прошедший в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, между Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Один судья отдал победу Поветкину — 115:113, второй Хантеру — 115:113, третий поставил ничейные оценки — 114:114. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя он занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник — шестое.

Поветкин владел регулярным поясом WBA с 2011 по 2013 год, проведя четыре защиты и расставшись с титулом после поражения от украинца Владимира Кличко.

Позднее россиянин еще раз боролся за пояса по трем престижным версиям, проиграв в сентябре 2018 года британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

После этого Поветкин перенес операцию на обоих локтях и вернулся на ринг спустя 11 месяцев. В августе текущего года он выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

Читайте также
Поветкин заявил, что хочет провести бой за титул чемпиона мира

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Сначала американец выступал на профессиональном ринге в весовой категории до 90,71 кг, в которой дошел до поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В апреле 2017 года Хантер проиграл украинцу Александру Усику и принял решение перейти в супертяжелый вес.

В этой категории американец потерпел первое поражение после шести побед (четыре — досрочно). При этом он победил двух россиян — Александра Устинова техническим нокаутом в девятом раунде и Сергея Кузьмина решением судей.

Чемпионы WBA

Поясом суперчемпиона мира WBA владеет американец Энди Руис, регулярного чемпиона — Мануэль Чарр из Германии, временного чемпиона — американец Тревор Брайан.

Поединок Поветкина и Хантера прошел на турнире, главным событием которого станет реванш между обладателем трех титулов чемпиона мира по престижным версиям в супертяжелом весе Руисом и Джошуа.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Трусова творит историю, но чемпионка — Косторная
В РПЛ новый скандал: Пенальти не было, на VAR потратили 15 минут
Джошуа взял реванш у Руиса, вернув три титула чемпиона мира
Сульшер — кошмар фаворитов. Манчестер снова красный
«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне
Хет-трик Месси помог «Барселоне» победить «Мальорку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь