Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Один судья отдал победу Поветкину — 115:113, второй Хантеру — 115:113, третий поставил ничейные оценки — 114:114. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя он занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник — шестое.

Поветкин владел регулярным поясом WBA с 2011 по 2013 год, проведя четыре защиты и расставшись с титулом после поражения от украинца Владимира Кличко.

Позднее россиянин еще раз боролся за пояса по трем престижным версиям, проиграв в сентябре 2018 года британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

После этого Поветкин перенес операцию на обоих локтях и вернулся на ринг спустя 11 месяцев. В августе текущего года он выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

Читайте также Поветкин заявил, что хочет провести бой за титул чемпиона мира

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Сначала американец выступал на профессиональном ринге в весовой категории до 90,71 кг, в которой дошел до поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В апреле 2017 года Хантер проиграл украинцу Александру Усику и принял решение перейти в супертяжелый вес.

В этой категории американец потерпел первое поражение после шести побед (четыре — досрочно). При этом он победил двух россиян — Александра Устинова техническим нокаутом в девятом раунде и Сергея Кузьмина решением судей.

Чемпионы WBA

Поясом суперчемпиона мира WBA владеет американец Энди Руис, регулярного чемпиона — Мануэль Чарр из Германии, временного чемпиона — американец Тревор Брайан.