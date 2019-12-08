Поветкин и Хантер готовы провести бой-реванш

Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
71
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
62
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Дженоа
Хоккей. НХЛ
7.12
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз
ОТ
65
Футбол. Зарубежный
7.12
Барселона
Мальорка
52
Футбол. Зарубежный
7.12
Лацио
Ювентус
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Рубин
Футбол. Зарубежный
7.12
Ренн
Анже
21
Футбол. Зарубежный
7.12
Ницца
Метц
41
Футбол. Зарубежный
7.12
Монако
Амьен
30
Футбол. Зарубежный
7.12
Страсбур
Тулуза
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Хоккей. НХЛ
7.12
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
43
Футбол. Зарубежный
18:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
7.12
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
7.12
Байер
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
7.12
Леванте
Валенсия
24
Футбол. Зарубежный
7.12
Удинезе
Наполи
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
7.12
Монпелье
ПСЖ
13
Футбол. Премьер-лига
7.12
Ахмат
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
7.12
Борнмут
Ливерпуль
03
Футбол. Зарубежный
7.12
Уотфорд
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
7.12
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
7.12
Гранада
Алавес
30
Футбол. Зарубежный
7.12
Боруссия Д
Фортуна Д
50
Футбол. Зарубежный
7.12
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
7.12
Боруссия М
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
7.12
Фрайбург
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
7.12
Аугсбург
Майнц
21
Хоккей. КХЛ
7.12
Сочи
Барыс
14
Все события
Фоторепортажи
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
00:25 (мск), источник: ТАСС

Поветкин и Хантер готовы провести бой-реванш

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер выразили готовность провести бой-реванш. Об этом боксеры сообщили журналистам после поединка.

Наверх
Источник: Reuters

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом.

«Результат считаю несправедливым. Но буду работать дальше. Спасибо Александру за бой», — сказал Хантер.

На вопрос о проведении боя-реванша оба боксера ответили согласием. «Я готов, с радостью», — ответил Поветкин.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник — шестое.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Трусова творит историю, но чемпионка — Косторная
В РПЛ новый скандал: Пенальти не было, на VAR потратили 15 минут
Джошуа взял реванш у Руиса, вернув три титула чемпиона мира
Сульшер — кошмар фаворитов. Манчестер снова красный
Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA
«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне
Хет-трик Месси помог «Барселоне» победить «Мальорку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь