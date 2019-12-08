Поветкин и Хантер готовы провести бой-реванш

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Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом.

«Результат считаю несправедливым. Но буду работать дальше. Спасибо Александру за бой», — сказал Хантер.

На вопрос о проведении боя-реванша оба боксера ответили согласием. «Я готов, с радостью», — ответил Поветкин.