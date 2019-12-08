Поветкин и Хантер готовы провести бой-реванш

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в
«Результат считаю несправедливым. Но буду работать дальше. Спасибо Александру за бой», — сказал Хантер.
На вопрос о проведении
В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник — шестое.