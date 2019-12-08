Поветкин не проиграл хитрому американцу

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Бой Александра Поветкина завершился так, как никто не мог предположить. Ничья случается в боксе реже, чем почти в любом другом виде спорта, но тут это произошло. И хотя к вердиктам судей есть вопросы, жаловаться, пожалуй, не на что. Александр показал все, на что способен в 40 лет и не заслужил поражения.

Неожиданный старт

Когда бой Поветкин — Хантер анализировался в последние недели, было очевидно примерно следующее: Александру будет трудно победить по очкам, но старт поединка он должен забрать. Потому что он более классный боксер, и на старте, пока силы у всех равны, он должен показать свое преимущество. Но получилось совсем не так. Хантер стартовал мощно, и начал цеплять Витязя уже в первом раунде. Поветкин его пережил с трудом.

Второй раунд получился не проще. Он оказался не готов к тому, что американец пойдет на него с самого старта. И за это можно только выразить уважение команде Майкла, потому что они пришли к такому выводу: сил на концовку у нашего бойца останется меньше из-за возраста, поэтому надо его еще и в начале прессануть, чтобы выиграть безоговорочно.

Но они ошиблись. Поветкин оказался намного более умным бойцом, чем они предполагали. С третьего раунда он подстроился под стиль соперника и начал сокращать дистанцию. Руки Александра на 15 сантиметров короче, чем у Хантера, а на средней дистанции доставать не получалось. Поэтому россиянин начал сближаться, и это начало работать. Третий, четвертый и пятый раунды прошли с явным преимуществом нашего боксера, которое едва ли не вылилось в нокдаун. В пятом раунде Поветкин зажал Хантера у канатов и заставил американца выживать. Проигранный старт был возращен, и бой больше не выглядел таким безнадежным.

Без продолжения и без поражения

Оптимизм, который подарили раунды с третьего по пятый, убили следующие. Хантер оказался крепким орешком, и тоже сумел перестроиться. В шестом и седьмом раундах он вернул преимущество над 40-летним россиянином за счет длины рук, и снова начал держать дистанцию и доставать россиянина. В седьмом раунде Александр напропускал боковых в челюсть столько, что стало тревожно. Его контратаки по корпусу были далеко не так опасны.

Восьмой и девятый раунды боксеры провели пассивнее, чем предыдущие, но если кому-то и отдавать преимущество в них, то, скорее, Хантеру — руки у него длиннее. Он не форсировал события, но Александр делал еще меньше. Успех, который он получил в третьем-пятом раундах, развить не получилось. В девятом Поветкин и вовсе с трудом выжил.

В десятом раунде стало очевидно, что оба боксера устали. Скорость снизилась так, будто самолет пошел на посадку. Оба боксера замедлились и стали дорабатывать. Но даже в этом Хантер смотрелся чуть увереннее. У него прошел апперкот, от которого российского боксера повело вправо. И в одиннадцатом раунде Александр смотрелся еще хуже, его в какой-то момент спасли только канаты и рефери, который вовремя боксеров разнял.

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На заключительный отрезок боя Поветкин выходил в положении проигрывающего. Ему нужно было сделать что-то особенное, и кое-что получилось. Он пошел вперед и явно забрал раунд. Он почти отправил Хантера в нокдаун. А потом даже отправил, но увы, в стиле ММА, а не бокса. Просто взял и завалил соперника, как это делает Хабиб. Но в боксе это не работает.

Решение судей ожидалось с опасением. Но бояться было нечего. Судьи оказались очень благосклонные к россиянину: 115−113: 113−115; 114−114 — ничья. Поветкин впервые отбоксировал вничью, и его карьера за границей продолжится. Он провел далеко не идеальный бой, но итог получился — лучше не придумаешь. Если бы судьи увидели здесь минимальное поражение россиянина, вряд ли бы это обернулось скандалом. А так впереди у Поветкина будет еще пара отличных поединков.