Поветкин не проиграл хитрому американцу
Александр смотрелся средне, но вышел сухим из воды.
Александр смотрелся средне, но вышел сухим из воды.
Бой Александра Поветкина завершился так, как никто не мог предположить. Ничья случается в боксе реже, чем почти в любом другом виде спорта, но тут это произошло. И хотя к вердиктам судей есть вопросы, жаловаться, пожалуй, не на что. Александр показал все, на что способен в 40 лет и не заслужил поражения.
Когда бой Поветкин — Хантер анализировался в последние недели, было очевидно примерно следующее: Александру будет трудно победить по очкам, но старт поединка он должен забрать. Потому что он более классный боксер, и на старте, пока силы у всех равны, он должен показать свое преимущество. Но получилось совсем не так. Хантер стартовал мощно, и начал цеплять Витязя уже в первом раунде. Поветкин его пережил с трудом.
Второй раунд получился не проще. Он оказался не готов к тому, что американец пойдет на него с самого старта. И за это можно только выразить уважение команде Майкла, потому что они пришли к такому выводу: сил на концовку у нашего бойца останется меньше
Но они ошиблись. Поветкин оказался намного более умным бойцом, чем они предполагали. С третьего раунда он подстроился под стиль соперника и начал сокращать дистанцию. Руки Александра на 15 сантиметров короче, чем у Хантера, а на средней дистанции доставать не получалось. Поэтому россиянин начал сближаться, и это начало работать. Третий, четвертый и пятый раунды прошли с явным преимуществом нашего боксера, которое едва ли не вылилось в нокдаун. В пятом раунде Поветкин зажал Хантера у канатов и заставил американца выживать. Проигранный старт был возращен, и бой больше не выглядел таким безнадежным.
Оптимизм, который подарили раунды с третьего по пятый, убили следующие. Хантер оказался крепким орешком, и тоже сумел перестроиться. В шестом и седьмом раундах он вернул преимущество над 40-летним россиянином за счет длины рук, и снова начал держать дистанцию и доставать россиянина. В седьмом раунде Александр напропускал боковых в челюсть столько, что стало тревожно. Его контратаки по корпусу были далеко не так опасны.
Восьмой и девятый раунды боксеры провели пассивнее, чем предыдущие, но если
В десятом раунде стало очевидно, что оба боксера устали. Скорость снизилась так, будто самолет пошел на посадку. Оба боксера замедлились и стали дорабатывать. Но даже в этом Хантер смотрелся чуть увереннее. У него прошел апперкот, от которого российского боксера повело вправо. И в одиннадцатом раунде Александр смотрелся еще хуже, его в
На заключительный отрезок боя Поветкин выходил в положении проигрывающего. Ему нужно было сделать
Решение судей ожидалось с опасением. Но бояться было нечего. Судьи оказались очень благосклонные к россиянину: 115−113: 113−115; 114−114 — ничья. Поветкин впервые отбоксировал вничью, и его карьера за границей продолжится. Он провел далеко не идеальный бой, но итог получился — лучше не придумаешь. Если бы судьи увидели здесь минимальное поражение россиянина, вряд ли бы это обернулось скандалом. А так впереди у Поветкина будет еще пара отличных поединков.
Михаил Потапов