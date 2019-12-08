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01:58 (мск), источник: ТАСС

Боксер Джошуа взял реванш у Руиса, вернув три титула чемпиона мира

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа завоевал три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в пригороде Эр-Рияда — Эд-Диръии в Саудовской Аравии, он выиграл у американца Энди Руиса по очкам.

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Источник: Reuters

Все трое судей отдали победу Джошуа с большим преимуществом — 118:110, 119:109, 118:110.

На кону поединка стояли принадлежавшие Руису титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Соперники провели второй поединок между собой — в первом в июне победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.

Как и ожидалось, Джошуа провел бой с Руисом в другом ключе.

После неожиданного поражения в первом поединке британец понял, что он слабее в ближнем бою и стал действовать в более осторожной, тактической манере, которая помогла новозеландцу Джозефу Паркеру ранее нанести Руису первое поражение в карьере. Британец перед поединком сбросил несколько килограммов мышечной массы, что было заметно на церемонии взвешивания и говорило о том, что он рассчитывает на продолжительный бой.

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В итоге Джошуа много перемещался по рингу, работал вторым номером и на контратаках, пользовался преимуществом в габаритах и чаще использовал джеб (прямой удар левой для боксера-правши). Руис же не мог угнаться за соперником и хотя быстро и резко бил, но зачастую не успевал сблизиться с оппонентом. Перед поединком американский боксер показал на весах 128,4 кг, что почти на 7 кг больше, чем перед первым боем с Джошуа. Только в первых двух боях в профессиональной карьере Руис весил больше (135 кг и 132,7 кг).

В итоге подвижности и легкости на ногах и не хватило Руису для победы. Джошуа зачастую не обострял и добился закономерной победы. Двое судей посчитали, что американец выиграл всего два раунда, третий — один.

Снова чемпион

Джошуа вернул три титула чемпиона мира. До первого поединка с Руисом пояс IBF он защищал шесть раз, WBA — три, WBO — один.

Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй — в 2017-м, победив украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий — в марте 2018 года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам. В активе 30-летнего Джошуа теперь 23 победы (21 нокаутом), одно поражение.

30-летний Руис в третий раз боксировал за титул чемпиона мира. В декабре 2016 года он не сумел завоевать титул WBO, проиграв Паркеру по очкам. Всего в его послужном списке 33 победы (22 нокаутом), два поражения.

Поясом чемпиона мира по оставшейся престижной версии в супертяжелом весе, Всемирного боксерского совета (WBC), владеет американец Деонтей Уайлдер.

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