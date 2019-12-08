Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
А Александр Поветкин закончил бой с Майклом Хантером ничьей.
А Александр Поветкин закончил бой с Майклом Хантером ничьей.
Британец Энтони Джошуа вернул себе чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), взяв реванш у нокаутировавшего его в июне американца Энди Руиса. В
От повторного боя между сенсацией года Энди Руисом и поверженным им 1 июня в
Начало, правда, настраивало на рубку. В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь. Во втором сам получил рассечение: и чемпион показал, что, хотя за полгода успел набрать еще полдесятка с лишним килограммов веса, удар у него никуда не исчез. Но вот продолжение было не таким интересным.
Это был классический случай, когда тот, кто проиграл предыдущий бой, готовясь к реваншу, слишком хорошо выучил преподнесенные ему уроки, а тот, кто выиграл, слишком поверил в то, что ничего нового ему учить не нужно. Руис в принципе старался делать все, что принесло ему триумф в
Центральному бою этого грандиозного шоу предшествовал плотный «разогрев». И самым значимым боем в его программе был бой, в котором участвовал лучший российский супертяжеловес Александр Поветкин. Он встречался с очень опасным американским бойцом Майклом Хантером, и поединок позиционировался как отборочный по версии Всемирной боксерской ассоциации. То есть в принципе его победитель должен был получить статус официального претендента на один из тех поясов, что стоял на кону в матче Энди Руиса и Энтони Джошуа.
Но победителя этот бой так и не выявил. Первые раунды были тяжелыми для 40-летнего Поветкина. Но он постепенно приноровился к довольно быстрому противнику и несколько раз неплохо попал. Хантер, однако, попадания переваривал и сам кусался в ответ. В итоге система CompuBox зафиксировала превосходство американца по общему количеству ударов, дошедших до цели, — 140:95 — и преимущество россиянина по ударам силовым, акцентированным — 79:76.
Мнения же судей по поводу исхода боя разделились. Один отдал победу Поветкину — 115:113, другой с тем же счетом Хантеру, третий поставил ничью — 114:114. Она и стала официальным результатом поединка.
Алексей Доспехов