Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

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Британец Энтони Джошуа вернул себе чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), взяв реванш у нокаутировавшего его в июне американца Энди Руиса. В матче-реванше, состоявшемся в Саудовской Аравии, он дрался очень аккуратно и очень грамотно и уверенно одолел Руиса по очкам. Главный поединок «андеркарта» этого шоу — между российским супертяжем Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который должен был выявить соискателя чемпионского титула, завершился ничьей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0KwVXbafqzg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От повторного боя между сенсацией года Энди Руисом и поверженным им 1 июня в Нью-Йорке королем супертяжелого веса Энтони Джошуа ждали, конечно, чего-то очень-очень перченого, помня все перипетии предыдущего матча — нокдауны, в которых побывали оба соперника, страсть, хлеставшую из не смирившегося с аутсайдерским статусом толстяка Руиса, и понимая, как разозлила та осечка не знавшего до нее неудач Джошуа. Но перца в нем было все-таки не так уж много.

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Начало, правда, настраивало на рубку. В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь. Во втором сам получил рассечение: и чемпион показал, что, хотя за полгода успел набрать еще полдесятка с лишним килограммов веса, удар у него никуда не исчез. Но вот продолжение было не таким интересным.

Это был классический случай, когда тот, кто проиграл предыдущий бой, готовясь к реваншу, слишком хорошо выучил преподнесенные ему уроки, а тот, кто выиграл, слишком поверил в то, что ничего нового ему учить не нужно. Руис в принципе старался делать все, что принесло ему триумф в Нью-Йорке, — старался контролировать центр ринга, переть на Джошуа, не обращая внимание на чужие попадания, а очутившись близко, палить изо всех орудий. Только теперь с реализацией нехитрого плана возникали большущие проблемы. Джошуа, во-первых, явно здорово поработал над «физикой» и двигался куда лучше, чем в Нью-Йорке, а во-вторых, был куда аккуратнее и внимательнее. Ну, или как, наверное, хотелось сформулировать поклонникам Руиса — трусливее. То есть признаки надвигающейся опасности заставляли его не принимать вызов, идти в размен, а сразу либо «вязать» руки оппонента, либо уходить подальше. Осторожность, тактическая грамотность это были или страх — сути дела не меняет. Руис никак не мог пустить в ход свои козыри — отчаянно молотящие корпус и голову руки в золотых перчатках. За весь бой у него не прошло ни единой полноценной серии — все сводилось к одиночным попадания, иногда жестким, но в принципе терпимым для такого потрясающего атлета, как Джошуа.

У британца с серийностью тоже были трудности. Но, по крайней мере, его джеб доставал челюсть Руиса постоянно и баллы приносил. А в концовке, вообще, от иллюзии равенства в ринге не осталось и следа: преимущество Джошуа в свежести, подвижности стало чересчур заметным. Победу с разгромным счетом отдали ему все трое арбитров: на двух картах значилось 118:110 в его пользу, на третьей — 119:110.

Центральному бою этого грандиозного шоу предшествовал плотный «разогрев». И самым значимым боем в его программе был бой, в котором участвовал лучший российский супертяжеловес Александр Поветкин. Он встречался с очень опасным американским бойцом Майклом Хантером, и поединок позиционировался как отборочный по версии Всемирной боксерской ассоциации. То есть в принципе его победитель должен был получить статус официального претендента на один из тех поясов, что стоял на кону в матче Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Но победителя этот бой так и не выявил. Первые раунды были тяжелыми для 40-летнего Поветкина. Но он постепенно приноровился к довольно быстрому противнику и несколько раз неплохо попал. Хантер, однако, попадания переваривал и сам кусался в ответ. В итоге система CompuBox зафиксировала превосходство американца по общему количеству ударов, дошедших до цели, — 140:95 — и преимущество россиянина по ударам силовым, акцентированным — 79:76.

Мнения же судей по поводу исхода боя разделились. Один отдал победу Поветкину — 115:113, другой с тем же счетом Хантеру, третий поставил ничью — 114:114. Она и стала официальным результатом поединка.

Алексей Доспехов