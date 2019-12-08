«Не хочу слишком много оправдываться». Руис прокомментировал поражение от Джошуа и предложил третий бой
Американский мексиканец Энди Руис назвал причины своего поражения от британца Энтони Джошуа в
Американский мексиканец Энди Руис назвал причины своего поражения от британца Энтони Джошуа в
По его словам, на результат повлияли несколько факторов, среди которых лишний вес.
«Это был его день. Я не подготовился так, как должен был. Набрал слишком много веса. Ну и в бою слишком уж за ним гонялся. Не хочу слишком много оправдываться, он меня перебоксировал. Набор веса повлиял. Я считал, что буду чувствовать себя сильнее и лучше. Если у нас будет третий бой, я выйду в лучшей форме за всю жизнь. Кто хочет увидеть третий бой, а?» — цитирует Руиса vringe.com.
Напомним, Джошуа взял реванш у Руиса за сенсационное поражение в июне. Их второй бой стал главным событием вечера бокса в саудовском городе