«А мне уже скорую пенсию прочили». Джошуа раскрыл секрет победы над Руисом в реванше за четыре титула чемпиона мира

«Во-первых, слава Богу. Ну что? В первый раз было так клево, что надо было сделать это еще раз. Сегодня я хотел показать его величество бокс, то, что я люблю в этом виде спорта: ударь, но не дай ударить себя. Я не идеальный, но стараюсь. Самое главное в жизни — оставайся “голодным” и скромным. Проиграв, я не ерепенился. Буду скромным и как победитель. Когда-то я напишу об этом книгу… Жизнь — это американские горки, тут нельзя забивать, если ты проиграл», — сказал Джошуа.