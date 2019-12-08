«А мне уже скорую пенсию прочили». Джошуа раскрыл секрет победы над Руисом в реванше за четыре титула чемпиона мира

По словам Джошуа, все зависит от подготовки и опыта.
Напомним, британец взял реванш у Руиса за сенсационное поражение в июне. Их второй бой стал главным событием вечера бокса в саудовском городе Эд-Диръия. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых британец выиграл единогласным решением.
«Во-первых, слава Богу. Ну что? В первый раз было так клево, что надо было сделать это еще раз. Сегодня я хотел показать его величество бокс, то, что я люблю в этом виде спорта: ударь, но не дай ударить себя. Я не идеальный, но стараюсь. Самое главное в жизни — оставайся “голодным” и скромным. Проиграв, я не ерепенился. Буду скромным и как победитель. Когда-то я напишу об этом книгу… Жизнь — это американские горки, тут нельзя забивать, если ты проиграл», — сказал Джошуа.
«Соберись, вкалывай и иди вперед, — обратился он к Руису. — А то тут мне уже скорую пенсию прочили… Эй! Ну вот скажи, ты собираешься на пенсию?».