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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана одержал досрочную победу в андеркарте у Лемье

21-летний казахстанский боксер Садриддин Ахмедов, владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, одержал очередную победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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Он принял участие в вечере бокса в канадском Монреале, а его соперником стал 25-летний аргентинец Хосе Антонио Вильялобос.

Бой был запланирован на десять раундов. Ахмедов доминировал с первых раундов и в седьмом отправил соперника в глубокий нокаут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта победа стала для не знающего поражений казахстанца 11-й в профи и 10-й досрочной.

Напомним, что в главном бою этого вечера экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО) дебютирует во втором среднем дивизионе против украинца Максима Бурсака (35−5−2, 16 КО).

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