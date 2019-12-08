«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана одержал досрочную победу в андеркарте у Лемье

Он принял участие в вечере бокса в канадском Монреале, а его соперником стал 25-летний аргентинец Хосе Антонио Вильялобос.
Бой был запланирован на десять раундов. Ахмедов доминировал с первых раундов и в седьмом отправил соперника в глубокий нокаут.
Эта победа стала для не знающего поражений казахстанца 11-й в профи и 10-й досрочной.
Напомним, что в главном бою этого вечера экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО) дебютирует во втором среднем дивизионе против украинца Максима Бурсака (35−5−2, 16 КО).