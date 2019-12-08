Коробов проиграл Юбэнку-младшему из-за травмы
В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом
В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом
Российский боксёр не смог закончить бой
Таким образом, Коробов потерпел третье поражение в профессиональной карьере при 28 победах (14 из которых нокаутом).
Крис