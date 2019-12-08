Джермалл Чарло нокаутом защитил титул чемпиона WBC в весе Головкина

Источник: AP 2019

В главном бою вечера бокса в Нью-Йорке его титул оспаривал ирландец Деннис Хоган.

Чарло, который до сих пор не знал поражений в профи, не стал затягивать поединок. В четвертом раунде он отправил соперника в нокдаун, а в седьмом завершил встречу техническим нокаутом.

Отметим, что для американца эта победа стала 30-й в профи и 22-й досрочной. Чарло называется в числе потенциальных соперников казахстанца Геннадия Головкина, который владеет чемпионскими поясами IBF и IBO в этом дивизионе.

В андеркарте этого вечера бокса также победу одержал британец Крис Юбенк-младший, который встречался с россиянином Матвеем Коробовым и завоевал вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBA.