Лемье после ухода из веса Головкина победил экс-претендента на титул чемпиона мира

Источник: AP 2019

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене Bell Centrе в канадском Монреале.

Для Лемье, два предыдущих боя которого срывались из-за травм, это был дебют во втором среднем весе.

Поединок продлился все положенные 12 раундов. Лемье одержал победу раздельным решением судей (94−93, 94−93, 93−94), причем дважды по ходу боя он побывал в нокдауне и один раз отправил на канвас соперника.

Отметим, что в андеркарте этого вечера бокса победу одержал «молодежный» чемпион WBC в первом среднем весе казахстанец Садриддин Ахмедов.

Напомним, что в сентябре 2015 года Лемье нокаутом в восьмом раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) и потерял титул IBF в первой защите.