Джошуа попал на 47 ударов больше, чем Руис
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа нанес больше ударов и был точнее, чем Энди Руис.
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа нанес больше ударов и был точнее, чем Энди Руис.
Количество выброшенных ударов: 373−261 в пользу Джошуа.
Количество попаданий: 107−60 в пользу Джошуа.
Процент попаданий: 28,7 — 23 в пользу Джошуа.
Джошуа попал больше ударов в 11 раундах, Руис попадал активнее только в 8-м раунде.
Источник — CompuBox