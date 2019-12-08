Хабиб Нурмагомедов посетил реванш Джошуа — Руис
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил вечер бокса в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил вечер бокса в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.
Публика горячо приветствовала бойца на арене, где главным боем стал реванш между британцем Энтони Джошуа и американцем мексиканского происхождения Энди Руисом.
Напомним, Джошуа одержал победу судейским решением и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.