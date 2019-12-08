Туркестанская область вместе с чемпионом мира выиграла Кубок КФБ

В финальной встрече, которая состоялась сегодня, 8 декабря, во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, стенка на стенку встречались самые сильные команды сезона — столичные боксеры и спортсмены Туркестанской области.

Нур-Султан выставил на финал и опытных спортсменов, как Азат Махметов и Ильяс Сулейменов, но в большинстве — молодежь, в том числе 20-летних звезд столичной сборной — чемпиона мира среди молодежи Нурбека Оралбая и чемпиона юношеских Олимпийских игр Айбека Оралбая.

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Туркестанцы привезли с собой крепкую команду с чемпионом мира-2017 Кайратом Ералиевым, призером Азии Бекдаулетом Ибрагимовым и чемпионом Азии Беком Нурмаганбетом, в которой нашлось место и нескольким молодым боксерам.

В легких и средних весовых категориях соперники были одного уровня, и бои заканчивались предсказуемо: Сакен Бибосынов выиграл у Азата Махметова, Кайрат Ералиев — у Ильяса Сулейменова, Бекдаулет Ибрагимов уступил Канагату Маралову.

Гвоздем стали поединки супертяжей и тяжей. В категории до 91 килограмма встречались 28-летний Абзал Куттыбеков и 20-летний Айбек Оралбай. Оба были на высоте, показали хорошую технику, беспрецедентный настрой на победу и осыпали друг друга мощными ударами. По мнению трибун, лучше выглядел молодой Оралбай, но судьи решили иначе — победа досталась туркестанцу Куттыбекову.

Надежды столичных боксеров на кубок добил Нурлан Сапарбай. В поединке в весовой категории свыше 91 килограмма в первом раунде его соперник Нурболат Сермаханов получил нокдаун, а в третьем раунде — уже нокаут.