Туркестанская область вместе с чемпионом мира выиграла Кубок КФБ

Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Хетафе
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Падерборн
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Севилья
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
9.12
Флорида Пантерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
9.12
Вегас Голден Найтс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
9.12
Чикаго Блэкхокс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
71
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
62
Все события
Фоторепортажи
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Туркестанская область вместе с чемпионом мира выиграла Кубок КФБ

Завершился десятый сезон республиканского турнира по боксу в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, сообщает пресс-служба КФБ.

Наверх

В финальной встрече, которая состоялась сегодня, 8 декабря, во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, стенка на стенку встречались самые сильные команды сезона — столичные боксеры и спортсмены Туркестанской области.

Нур-Султан выставил на финал и опытных спортсменов, как Азат Махметов и Ильяс Сулейменов, но в большинстве — молодежь, в том числе 20-летних звезд столичной сборной — чемпиона мира среди молодежи Нурбека Оралбая и чемпиона юношеских Олимпийских игр Айбека Оралбая.

Читайте также
Чемпион мира-2017 из Казахстана потерпел сенсационное поражение на Кубке КФБ

Туркестанцы привезли с собой крепкую команду с чемпионом мира-2017 Кайратом Ералиевым, призером Азии Бекдаулетом Ибрагимовым и чемпионом Азии Беком Нурмаганбетом, в которой нашлось место и нескольким молодым боксерам.

В легких и средних весовых категориях соперники были одного уровня, и бои заканчивались предсказуемо: Сакен Бибосынов выиграл у Азата Махметова, Кайрат Ералиев — у Ильяса Сулейменова, Бекдаулет Ибрагимов уступил Канагату Маралову.

Гвоздем стали поединки супертяжей и тяжей. В категории до 91 килограмма встречались 28-летний Абзал Куттыбеков и 20-летний Айбек Оралбай. Оба были на высоте, показали хорошую технику, беспрецедентный настрой на победу и осыпали друг друга мощными ударами. По мнению трибун, лучше выглядел молодой Оралбай, но судьи решили иначе — победа досталась туркестанцу Куттыбекову.

Надежды столичных боксеров на кубок добил Нурлан Сапарбай. В поединке в весовой категории свыше 91 килограмма в первом раунде его соперник Нурболат Сермаханов получил нокдаун, а в третьем раунде — уже нокаут.

Со счетом 5:3 команда Туркестанской области выиграла финал этого турнира в третий раз. До этого она получала кубок в 2015 и 2017 годах и стала обладателем денежного приза в размере 12 миллионов тенге.

Читайте также
У "Астаны" появились конкуренты из России и США в борьбе за лидера "Кайсара"
Драма в финале: триумф Косторной и провал Загитовой
Малкин неудержим. 12 очков в 6 матчах и шикарный гол с разворота
Джошуа обязали биться с Усиком
Фаны «Сити» кидали предметы в игроков «МЮ» и показывали обезьян
Поветкин не проиграл хитрому американцу
Месси и Суарес забивают шедевры, «Реал» не отстает от «Барсы»
Массимо Каррера возглавил греческий футбольный клуб АЕК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь