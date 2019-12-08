Джошуа обязали биться с Усиком
Всемирная боксерская организация (WBO) обяжет британского тяжеловеса Энтони Джошуа провести бой против украинца Александра Усика. Об этом сообщил глава WBO Пако Валькарсел в своем
Всемирная боксерская организация (WBO) обяжет британского тяжеловеса Энтони Джошуа провести бой против украинца Александра Усика. Об этом сообщил глава WBO Пако Валькарсел в своем
Валькарсел рассчитывает, что Джошуа побьется с украинским боксером в ближайшие полгода. По его словам, именно поединок с Усиком станет для британца следующим.
В ночь на 8 декабря Джошуа победил американца Энди
Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив американца Чеза Уизерспуна. Для украинского боксера победа стала 17-й в карьере. В ринге он не уступал ни разу. В активе британца 22 победы, 21 из которых нокаутом.