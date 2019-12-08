Руис списал поражение от Джошуа на «три месяца вечеринок»
Американский боксер мексиканского происхождения Энди
Американский боксер мексиканского происхождения Энди
«Видимо, три месяца вечеринок и празднований победы в первом бою сказались. С лишним весом я потерял в мобильности», — заявил 30-летний боксер.
Накануне поединка Руис оказался на 20 килограммов тяжелее соперника. Вес американского спортсмена составил 128,3 килограмма.
В первом поединке американец сенсационно победил Джошуа. Он нанес британскому тяжеловесу первое поражение в карьере.
В активе Джошуа 23 победы, 21 из которых нокаутом при единственном поражении. У Руиса 33 победы (22 — нокаутом) и два поражения.