Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
9.12
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
13
Хоккей. КХЛ
9.12
ХК Динамо
СКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
9.12
Авангард
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
9.12
Витязь
Торпедо
32
Хоккей. КХЛ
9.12
Йокерит
Спартак
32
Хоккей. КХЛ
9.12
Металлург Мг
Динамо Р
51
Хоккей. КХЛ
9.12
Трактор
Сибирь
12
Все события
Фоторепортажи
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
11Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
9 декабря, источник: Vesti.kz

Тренер «Канело» намекнул на трилогию с Головкиным

Эдди Рейносо, тренер действующего чемпиона мира в двух весовых категориях Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), намекнул на следующего соперника своего подопечного и в каком весе продолжит выступать мексиканец. Об этом сообщает IBTimes.com.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В ноябре «Канело» покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того титул WBO в полутяжелом весе.

По словам Рейносо, свой следующий бой Альварес планирует провести в 160 и 168 фунтах.

Читайте также
Головкин вошел в список из четырех возможных следующих соперников «Канело»

«Наш план — драться в 160 и 168 фунтах, там много имен», — сказал Рейносо.

При этом тренер не стал дожидаться, когда журналисты спросят о главном антагонисте «Канело» — казахстанце Геннадии Головкине (40−1−1, 35 КО). Несмотря на то, что сам Альварес настаивал на том, что он больше не хочет драться с GGG, Рейносо быстро упомянул, что команда мексиканца рассматривает вопрос о трилогии против Головкина в ближайшее время.

В пользу этого говорит и недавнее заявление президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, которая ведет дела Альвареса. В частности, Гомес хочет, чтобы «Канело» вновь встретился с Головкиным.

Напомним, Альварес дважды дрался с казахстанцем в Лас-Вегасе (США). В сентябре 2017 года он свел первый бой вничью, а годом позже одержал минимальную победу. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял все титулы.

В октябре GGG вернул себе титулы IBF и IBO в среднем весе, победив украинца Сергея Деревянченко. «Канело» же помимо титула WBO в полутяжелой категории владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем дивизионе.

Читайте также
"Худший наш период". Тренер "Авангарда" разобрал поражение от "Барыса" и упрекнул игроков в пижонстве
Шутки, новогоднее настроение. Как закрывали российский спорт
Колобков рассказал, как Россия будет защищаться от ВАДА
На ЧМ-2022 без флага и гимна. Как повлияет бан от WADA на футбол
Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА
Компьютер рассчитал, кому достанутся российские медали на ОИ
Норвегия требует не допускать россиян на этапы КМ по лыжам
Родченков прокомментировал санкции против российских спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь