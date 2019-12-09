Тренер «Канело» намекнул на трилогию с Головкиным

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В ноябре «Канело» покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того титул WBO в полутяжелом весе.

По словам Рейносо, свой следующий бой Альварес планирует провести в 160 и 168 фунтах.

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«Наш план — драться в 160 и 168 фунтах, там много имен», — сказал Рейносо.

При этом тренер не стал дожидаться, когда журналисты спросят о главном антагонисте «Канело» — казахстанце Геннадии Головкине (40−1−1, 35 КО). Несмотря на то, что сам Альварес настаивал на том, что он больше не хочет драться с GGG, Рейносо быстро упомянул, что команда мексиканца рассматривает вопрос о трилогии против Головкина в ближайшее время.

В пользу этого говорит и недавнее заявление президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, которая ведет дела Альвареса. В частности, Гомес хочет, чтобы «Канело» вновь встретился с Головкиным.

Напомним, Альварес дважды дрался с казахстанцем в Лас-Вегасе (США). В сентябре 2017 года он свел первый бой вничью, а годом позже одержал минимальную победу. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял все титулы.