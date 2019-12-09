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11Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
9 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Александр Поветкин: Минимум еще годика два отвожу себе на ринге

Российский боксер Александр Поветкин в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием Коновым-младшим подвел первые итоги после ничейного поединка с американцем Майклом Хантером, заявил о цели добиться права боксировать за титул чемпиона мира и рассмотрел возможность своей второй встречи с британцем Энтони Джошуа.

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«Думал, что с Хантером полегче разберусь, но немного закрепостился»

— Александр, уже прошло какое-то время после субботнего поединка. Можете проанализировать свое выступление?

— Пока бой не пересматривал. Могу сказать, что в один момент зациклился на удар. Хантер где-то сбил мою работу, или я ее неправильно построил. Хотя я попадал по нему хорошими ударами, а тот качался, но не падал. В концовке я где-то подустал, с другой стороны по ходу боя я чувствовал себя нормально. Все хорошо.

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— В чем вы видите причину усталости?

— Это все идет от головы. Готов я был нормально. Повторюсь, у меня по ходу боя многое начало получаться, и я зарядился на один удар, хотел попасть. А когда хочешь «вдарить», и это не получается, то устаешь.

— Не ожидали такого резвого начала со стороны Хантера в первом раунде?

— Я не ожидал, что он так бросится. Возможно, в этом был его замысел.

— Были ли еще сюрпризы со стороны боксера из США?

— Я знал, что это неудобный и непростой соперник, где-то корявый. Думал, что полегче разберусь, но я немного закрепостился: зациклился на удар, и из-за этого подустал.

— Еще до боя Хантера многие называли сильным соперником. Что вы можете сказать об американце по итогам поединка?

— Это однозначно неплохой соперник.

— Есть ли у вас удовлетворение от боя с Хантером?

— Где-то да, а где-то — нет.

Были моменты, которые мне не очень понравились. Будем их разбирать. Поэтому не могу сказать, что доволен поединком. Наверное, так и должно быть.

— Не было ли у вас опасений во время вынесения вердикта судьями, что руку поднимут не вам?

— Если честно, я об этом не думал. В тот момент думал, что многое в этом бою не получалось. Я очень надеюсь, что состоится второй бой с Хантером. Я с радостью еще раз выйду на поединок с ним.

— Когда вы были бы готовы провести этот поединок?

— Ну, уже в следующем году. Скорее всего, весной. Но вообще это вопрос больше к промоутерам. С моей стороны есть желание провести второй бой. Будем разговаривать.

— Вам 40 лет, и вы выступаете на самом высоком уровне. Сколько времени вы себе еще отводите для выступлений?

— Минимум годика два отвожу себе на ринге. Пока есть желание, глаза горят. Даже сейчас — я вроде только отбоксировал, но уже хочу снова потренироваться. Это хорошо.

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С радостью встретился бы с Джошуа, да даже и с Владимиром Кличко

— Как понимаю, задача завоевать чемпионский титул еще не пропала?

— Амбиции есть, хочется стать чемпионом. Очень хочется попробовать себя в поединках с лучшими боксерами. Если сложится ситуация, то я бы с радостью встретился с Джошуа.

— Как вы оцениваете выступление британца в реванше с мексиканцем Энди Руисом?

— Энтони осторожно отбоксировал этот бой. Он правильно выстроил поединок, выполнил тренерские установки и перебоксировал оппонента. Он уже не лез (в драку), потому что это могло быть чревато. А по очкам он обстрелял соперника.

— Из ваших слов следует, что вы хотите еще раз встретиться с Джошуа.

— Конечно.

У меня нет соперников, с которыми я бы не хотел встретиться. Встретился бы и с Энтони Джошуа, и даже с Владимиром Кличко, если бы тот возобновил карьеру.

— Что бы вы изменили в случае проведения второго поединка с Джошуа?

— Внес бы небольшие тактические изменения. А так тогда у меня были проблемы с руками, сейчас я все поправил (прооперировал два локтя).

— После победы над британцем Хьюи Фьюри вы заявили о желании встретиться с его более известным двоюродным братом Тайсоном Фьюри.

— Возможность проведения этого боя нужно обсуждать с промоутерами. Но я бы с радостью хотел с ним встретиться. Тем более, он что-то говорил про встречу со мной. А я этого не знал и не слышал.

— После вашего прошлого боя обсуждалась тема возможного конфликта между вами и тренером Иваном Кирпой.

— У нас никакого конфликта нет, у нас все хорошо. Не знаю, кто это разносит. Он в команде, продолжает тренировать.

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Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
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