«Действует в ринге как зверь». Казахстанца с титулом WBC «номинировали» на нокаут года после досрочной победы в карде Лемье

Его поединок с 25-летним аргентинцем Хосе Антонио Вильялобосом (12−6−2, 7 КО) состоялся вчера, 8 декабря, в рамках вечера бокса в канадском Монреале. Бой был запланирован на десять раундов, но казахстанец уже в седьмом отправил соперника в глубокий нокаут.

«Очередная сумасшедшая концовка от казахстанского боксера. Я считаю, что это может стать “нокаутом года”. У аргентинского боксера не было шансов. Несмотря на то, что он дрался с серьезными бойцами, в бою с казахстанцем он был избит в одностороннем порядке. Садриддин невероятный боксер. Он действует в ринге как зверь. Он жертвует всем ради зрелищности, но всегда дает то, что нужно публике. Он бесспорно превосходит своих оппонентов. Последняя победа показала, что ему пора выходить на другой уровень», — заявил Сен-Мартен.