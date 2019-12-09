«Действует в ринге как зверь». Казахстанца с титулом WBC «номинировали» на нокаут года после досрочной победы в карде Лемье

Его поединок с 25-летним аргентинцем Хосе Антонио Вильялобосом (12−6−2, 7 КО) состоялся вчера, 8 декабря, в рамках вечера бокса в канадском Монреале. Бой был запланирован на десять раундов, но казахстанец уже в седьмом отправил соперника в глубокий нокаут.
«Очередная сумасшедшая концовка от казахстанского боксера. Я считаю, что это может стать “нокаутом года”. У аргентинского боксера не было шансов. Несмотря на то, что он дрался с серьезными бойцами, в бою с казахстанцем он был избит в одностороннем порядке. Садриддин невероятный боксер. Он действует в ринге как зверь. Он жертвует всем ради зрелищности, но всегда дает то, что нужно публике. Он бесспорно превосходит своих оппонентов. Последняя победа показала, что ему пора выходить на другой уровень», — заявил Сен-Мартен.
Эта победа стала для не знающего поражений казахстанца 11-й в 11-ти боях в профи и десятой досрочной. Сейчас Ахмедов владеет поясом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе.
Напомним, что в главном бою этого вечера экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF Давид Лемье (41−4, 34 КО) раздельным решением победил украинца Максима Бурсака (35−6−2, 16 КО). Этот поединок стал первым для канадца после перехода во второй средний дивизион.