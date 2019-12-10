Холлоуэй выразил желание провести бой с Мейвезером

«Бой с Мейвезером? Почему бы и нет? Я хочу денежный пояс. С радостью бы с ним встретился. Он — один из лучших боксёров в истории, и для меня было бы памятно разделить с ним ринг. 12-раундовый бой не станет для меня проблемой», — приводит слова Холлоуэя TMZ.