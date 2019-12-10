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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Холлоуэй выразил желание провести бой с Мейвезером

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй признался, что в будущем ему бы хотелось встретиться с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

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При этом Макс дал понять, что готов сразиться с Флойдом по правилам профессионального бокса.

«Бой с Мейвезером? Почему бы и нет? Я хочу денежный пояс. С радостью бы с ним встретился. Он — один из лучших боксёров в истории, и для меня было бы памятно разделить с ним ринг. 12-раундовый бой не станет для меня проблемой», — приводит слова Холлоуэя TMZ.

Не так давно Мейвезер и глава UFC Дэна Уайт анонсировали сделку. Её детали пока не раскрываются. Но по сведениям источников, Флойд проведёт два поединка и один из них будет со звёздным бойцом UFC.

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