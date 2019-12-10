«Интересовался спортивной инфраструктурой Майкудука». Головкин встретился с акимом Карагандинской области

«Имел честь встретиться с Геннадием Головкиным и лично поздравить с победой в Нью-Йорке. Обсудили с чемпионом развитие спорта в Карагандинской области. С особой теплотой и заботой Геннадий интересовался спортивной инфраструктурой Майкудука. Мы пообещали, что в следующем году займемся восстановлением легендарного стадиона “Литейщик” и полным ремонтом улицы Магнитогорской, главной улицы района», — написал Касымбек, опубликовав совместное фото с GGG.