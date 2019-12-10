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11:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Интересовался спортивной инфраструктурой Майкудука». Головкин встретился с акимом Карагандинской области

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) встретился с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком, сообщают Vesti.kz.

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Подробностями глава региона поделился в своем аккаунте в Facebook.

«Имел честь встретиться с Геннадием Головкиным и лично поздравить с победой в Нью-Йорке. Обсудили с чемпионом развитие спорта в Карагандинской области. С особой теплотой и заботой Геннадий интересовался спортивной инфраструктурой Майкудука. Мы пообещали, что в следующем году займемся восстановлением легендарного стадиона “Литейщик” и полным ремонтом улицы Магнитогорской, главной улицы района», — написал Касымбек, опубликовав совместное фото с GGG.

Напомним, в октябре Головкин вернул себе титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, победив украинца Сергея Деревянченко. Бой прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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