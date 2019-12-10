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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Поставь свой пояс против моего». Два чемпиона мира в весе Головкина решились на объединительный бой

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (30−0−0, 22 KO) заявил о готовности провести объединительный поединок против обладателя титула WBO и соотечественника Деметриуса Андраде (28−0−0, 17 KO). Его слова приводит Boxingscene.com.

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Источник: AP 2019

«Я здесь, чтобы драться с кем угодно. И я готов подраться с Деметриусом в любой день. Если это то, что необходимо сделать, чтобы перейти на следующий уровень, я готов. Послушайте, мне нравится то, как движется Андраде. Он отличный боец и сейчас находится в забеге. У него была возможность встретиться с моим братом-близнецом, но он упустил ее (в декабре 2014 года). Прямо сейчас он прячется за телесетью (DAZN). Я нет. У меня свой промоушен, который охватывает весь ринг. И мы никуда не денемся. Если он хочет драться, мы сделаем так, чтобы бой произошел. Понимаете, о чем я? Сторона “Б”, сторона “В”, мне пофиг на это. Мы сделаем бой. Деметриус хочет драться, поэтому он тоже может получить эту работу. Он знает, как попасть сюда. Точно так же, как он попал на DAZN, он может вернуть свою задницу сюда», — сказал Чарло.

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Ответ Деметриуса не заставил себя ждать: «Забавно, Чарло сказал несколько недель назад, что готов заключить с DAZN сделку на один бой, поскольку является промоутером сам себе. А теперь он говорит, что он сам себе босс в Lions Only Promotions, и мне нужно идти к нему, чтобы подраться, когда у меня контракт, и он знает, что не я принимаю решение. Это все фигня! Если Чарло на самом деле сам себе начальник и действительно этого хочет, то ему просто нужно сделать один телефонный звонок, и все будет готово. Эдди (Хирн, промоутер Андраде) уже публично заявил несколько недель назад, что даст Чарло контракт на один бой. В чем проблема? Поставь свой пояс против моего, и позволим этому случиться. Я тоже буду свободен в мае. Если ты действительно мужчина, то ответишь за свои слова. Один звонок», — сказал Андраде.

Добавим, что в среднем весе выступает и казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), который владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

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