Джошуа будет лишен титула IBF, если не встретится с Пулевым

Джошуа в субботу в Саудовской Аравии победил мексиканца Энди Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. В начале июня мексиканец в Нью-Йорке нанес британцу первое поражение в его профессиональной карьере, выиграв поединок техническим нокаутом. На счету 30-летнего британца 23 победы и одно поражение. В активе 38-летнего Пулева 28 побед при единственном поражении от украинца Владимира Кличко.