Джошуа будет лишен титула IBF, если не встретится с Пулевым
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Василий
Джошуа в субботу в Саудовской Аравии победил мексиканца Энди Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. В начале июня мексиканец в
«Обязательным претендентом по линии IBF является Пулев, и Джошуа должен провести защиту в своем следующем бою. Если же это условия не будет соблюдено, то Джошуа будет лишен пояса IBF, и титул станет вакантным», — сообщили РИА Новости в
Ранее WBO обязала Джошуа договориться о бое с обязательным претендентом украинцем Александром Усиком.