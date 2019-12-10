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10 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Джошуа будет лишен титула IBF, если не встретится с Пулевым

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Британец Энтони Джошуа будет лишен титула чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе, если в следующем бою не проведет обязательную защиту против болгарина Кубрата Пулева, сообщили РИА Новости в пресс-службе IBF.

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Источник: AP 2019

Джошуа в субботу в Саудовской Аравии победил мексиканца Энди Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. В начале июня мексиканец в Нью-Йорке нанес британцу первое поражение в его профессиональной карьере, выиграв поединок техническим нокаутом. На счету 30-летнего британца 23 победы и одно поражение. В активе 38-летнего Пулева 28 побед при единственном поражении от украинца Владимира Кличко.

«Обязательным претендентом по линии IBF является Пулев, и Джошуа должен провести защиту в своем следующем бою. Если же это условия не будет соблюдено, то Джошуа будет лишен пояса IBF, и титул станет вакантным», — сообщили РИА Новости в пресс-службе IBF.

Ранее WBO обязала Джошуа договориться о бое с обязательным претендентом украинцем Александром Усиком.

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