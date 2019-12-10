Федор Чудинов: Н’Жикам — один из сильнейших соперников в моей карьере
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский боксер Федор Чудинов заявил, что француз Хассан Н’Дам Н’Жикам является одним из сильнейших соперников в его профессиональной карьере.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский боксер Федор Чудинов заявил, что француз Хассан Н’Дам Н’Жикам является одним из сильнейших соперников в его профессиональной карьере.
Бой между Чудиновым и Н’Жикамом состоится 13 декабря во Владикавказе. На счету
«О том, являюсь ли я фаворитом того или иного боя, я никогда не задумываюсь. Я в каждом поединке выкладываюсь на все 100%. Н’Жикам находится в топе, и это один из сильнейших соперников в моей карьере. Мне предстоит одно из серьезнейших испытаний в моей жизни, хотя
«Сейчас я нахожусь в отличном состоянии, готов к предстоящему бою. Вообще я чувствую, что за прошедший год прибавил. Очень хорошо, что бой пройдет во Владикавказе. Именно там я и провел всю подготовку, и сейчас не нужно никуда ехать и проходить акклиматизацию. Это удобно и дает мне некоторое преимущество над соперником», — добавил он.