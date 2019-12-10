Федор Чудинов: Н’Жикам — один из сильнейших соперников в моей карьере

Бой между Чудиновым и Н’Жикамом состоится 13 декабря во Владикавказе. На счету экс-чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе Чудинова 21 победа и два поражения. В активе бывшего временного чемпиона WBA и WBO, а также обладателя пояса WBC Silver в среднем весе Н’Жикама 37 побед при четырех поражениях.

«О том, являюсь ли я фаворитом того или иного боя, я никогда не задумываюсь. Я в каждом поединке выкладываюсь на все 100%. Н’Жикам находится в топе, и это один из сильнейших соперников в моей карьере. Мне предстоит одно из серьезнейших испытаний в моей жизни, хотя все-таки были и другие серьезные вызовы. Я с большим уважением отношусь к Н’Жикаму, это именитый боксер. Но и я готов к этому поединку, настраиваюсь на тяжелый бой и буду стараться добиться победы. Я прекрасно понимаю значимость предстоящей встречи», — сказал Чудинов, слова которого РИА Новости предоставлены пресс-службой Федерации бокса России.