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10 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Федор Чудинов: Н’Жикам — один из сильнейших соперников в моей карьере

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский боксер Федор Чудинов заявил, что француз Хассан Н’Дам Н’Жикам является одним из сильнейших соперников в его профессиональной карьере.

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Источник: РИА "Новости"

Бой между Чудиновым и Н’Жикамом состоится 13 декабря во Владикавказе. На счету экс-чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе Чудинова 21 победа и два поражения. В активе бывшего временного чемпиона WBA и WBO, а также обладателя пояса WBC Silver в среднем весе Н’Жикама 37 побед при четырех поражениях.

«О том, являюсь ли я фаворитом того или иного боя, я никогда не задумываюсь. Я в каждом поединке выкладываюсь на все 100%. Н’Жикам находится в топе, и это один из сильнейших соперников в моей карьере. Мне предстоит одно из серьезнейших испытаний в моей жизни, хотя все-таки были и другие серьезные вызовы. Я с большим уважением отношусь к Н’Жикаму, это именитый боксер. Но и я готов к этому поединку, настраиваюсь на тяжелый бой и буду стараться добиться победы. Я прекрасно понимаю значимость предстоящей встречи», — сказал Чудинов, слова которого РИА Новости предоставлены пресс-службой Федерации бокса России.

«Сейчас я нахожусь в отличном состоянии, готов к предстоящему бою. Вообще я чувствую, что за прошедший год прибавил. Очень хорошо, что бой пройдет во Владикавказе. Именно там я и провел всю подготовку, и сейчас не нужно никуда ехать и проходить акклиматизацию. Это удобно и дает мне некоторое преимущество над соперником», — добавил он.

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