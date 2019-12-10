Российский боксер Алоян завоевал золотой титул WBA, победив панамца Батисту в Кемерове

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Бой в весовой категории до 52,16 кг проходил в спортивно-развлекательном комплексе «Арена», он состоял из 12 раундов.

Это не только моя победа, это победа нашей команды, все победы еще впереди! Михаил Алоян

После боя Алоян сообщил журналистам, что считает состоявшийся бой тяжелым, а соперника достойным. Годовой перерыв в боях потребовал от боксера длительной подготовки перед текущим поединком. Алоян в октябре прошлого года проиграл южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весе до 53,52 кг. С того момента и до боя в Кемерове россиянин не выходил на ринг.

«Карьеру я начал здесь [в Кузбассе], здесь родная публика, это почетно и очень ответственно. Когда достойный соперник, и я понимаю, что бой на грани, это настоящий бокс, когда бой может закончиться в любой момент», — отметил боксер.

Алоян дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года. Всего на счету 31-летнего боксера теперь пять побед (ни одной — нокаутом) и одно поражение. Он является бронзовым призером Олимпийских игр — 2012, двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).