«Счастлив быть дома». Головкин вернулся в Казахстан
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) вернулся на родину. Об этом сам боксер написал на своей странице в Instagram.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) вернулся на родину. Об этом сам боксер написал на своей странице в Instagram.
«Счастлив быть дома», — лаконично подписал фотографию Головкин. Скорее всего, GGG отправился в родную Караганду, где проживает его мама.
Накануне сообщалось, что Головкин встретился с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком. Стороны обсудили развитие спорта в области.
До этого Головкин побывал в Италии, где встретился с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Спортсмены объявили о совместном проекте, детали которого пока держатся в секрете.
Свой последний бой Головкин провел в октябре в