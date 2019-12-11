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13:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Счастлив быть дома». Головкин вернулся в Казахстан

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) вернулся на родину. Об этом сам боксер написал на своей странице в Instagram.

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Источник: Reuters

«Счастлив быть дома», — лаконично подписал фотографию Головкин. Скорее всего, GGG отправился в родную Караганду, где проживает его мама.

Накануне сообщалось, что Головкин встретился с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком. Стороны обсудили развитие спорта в области.

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До этого Головкин побывал в Италии, где встретился с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Спортсмены объявили о совместном проекте, детали которого пока держатся в секрете.

Свой последний бой Головкин провел в октябре в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула.

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