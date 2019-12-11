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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Василий Конов — мл. Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только «чистых» спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. <…> Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал Кремлев.

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Ранее сообщалось, что страна подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.

«Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает», — добавил Кремлев.

Он выразил мнение, что случившееся — проблема не России, а всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а «кого-то конкретно либо конкретную федерацию».

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