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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боксер решил ехать на Олимпиаду по указанию Путина

Российский боксер Миша Алоян решил ехать на Олимпийские игры и другие международные старты под нейтральным флагом, если соответствующее указание поступит от президента Владимира Путина.

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Источник: РИА "Новости"

Алоян подчеркнул, что в таком случае нужно будет «забыть о политике» и активно тренироваться. Также боксер посоветовал другим спортсменам продолжать готовиться к соревнованиям, несмотря на наложенные на страну санкции.

11 декабря генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российские боксеры не видят смысла в участии в Олимпиаде 2020 года без национального флага и гимна. По его словам, спортсмены хотят добиться права выступать с символикой через суд.

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Согласно решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские спортсмены в течение четырех лет не смогут участвовать в международных соревнованиях. Отдельных атлетов могут допустить под нейтральным флагом, если они будут соответствовать критериям WADA.

Наказание последовало после соответствующей рекомендации комитета по соответствию WADA. Разбирательства последовали на фоне появившейся информации о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Алоян в 2016 году был лишен серебра Олимпиады 2016 года из-за допинга. Россиянин попал в число спортсменов, чьи данные были опубликованы хакерской группой Fancy Bear. Также в активе спортсмена есть бронзовая медаль Игр-2012.

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Известные российские спортсмены, пойманные на допинге
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