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11 декабря, источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец отменил бой в России из-за травмы

Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) отменил поединок, запланированный на 21 декабря в России, сообщает пресс-служба SULEIMEN Promotions.

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Как уточнил официальный представитель промоутерской компании Танат Нуршин, Жанабаев получил травму во время тренировок, из-за чего не сможет выйти на ринг.

«На текущий момент его состояние стабильное, врачи оказывают ему необходимую помощь. Касательно поединка, то он, скорее всего, будет перенесен на другую дату. Подробную информацию мы сообщим позже», — сказал Нуршин.

Напомним, 26-летний Жанабаев должен был провести защиту своих титулов WBA Inter-Continental и WBO Oriental, а также претендовать на пояс IBF Australasian. Его соперником по десятираундовому бою должен был стать 38-летний венесуэлец Эрнесто Эспана (30−2−1, 25 КО).

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