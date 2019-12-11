Небитый казахстанец отменил бой в России из-за травмы
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) отменил поединок, запланированный на 21 декабря в России, сообщает
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) отменил поединок, запланированный на 21 декабря в России, сообщает
Как уточнил официальный представитель промоутерской компании Танат Нуршин, Жанабаев получил травму во время тренировок,
«На текущий момент его состояние стабильное, врачи оказывают ему необходимую помощь. Касательно поединка, то он, скорее всего, будет перенесен на другую дату. Подробную информацию мы сообщим позже», — сказал Нуршин.
Напомним, 26-летний Жанабаев должен был провести защиту своих титулов WBA