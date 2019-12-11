Небитый казахстанец отменил бой в России из-за травмы

Как уточнил официальный представитель промоутерской компании Танат Нуршин, Жанабаев получил травму во время тренировок, из-за чего не сможет выйти на ринг.

«На текущий момент его состояние стабильное, врачи оказывают ему необходимую помощь. Касательно поединка, то он, скорее всего, будет перенесен на другую дату. Подробную информацию мы сообщим позже», — сказал Нуршин.