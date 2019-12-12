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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Думаете, я шучу?». Абсолютный чемпион мира объявил о переходе в вес Головкина

Бывший абсолютный чемпиона мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО) в интервью FightHype.com сделал громкое заявление перед поединком против обязательного претендента Эгидиюса Каваляускаса (21−0−1, 17 КО) из Литвы.

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Их бой за титул WBO в полусреднем весе, принадлежащий американцу, состоится 14 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). По словам Кроуфорда, после этого поединка он перейдет в средний дивизион, где выступает обладатель титулов IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).

«Я — король полусреднего веса! Слушайте, когда я выступал в первом полусреднем, все меня критиковали и говорили, что я слишком большой для этого веса. Точно так же я сталкивался с критикой, выступая в легком весе. Если бы я снова спустился в 140 фунтов, что все сказали бы?

После боя с Каваляускасом я перейду в средний вес. Головкин будет выступать во втором среднем, «Канело» выступает в полутяжелом. Я иду в 160 фунтов, а сразиться там готов с любым соперником. Вы что, думаете, я шучу? Я серьезно, следующий бой я проведу в среднем весе! Вообще, думаю, когда я там начну побеждать, люди начнут говорить — «о, так тебе нужно победить “Канело”. Альварес в полутяжелом. Ну, я могу и туда подняться», — заявил Кроуфорд.

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