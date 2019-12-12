«Думаете, я шучу?». Абсолютный чемпион мира объявил о переходе в вес Головкина

Их бой за титул WBO в полусреднем весе, принадлежащий американцу, состоится 14 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). По словам Кроуфорда, после этого поединка он перейдет в средний дивизион, где выступает обладатель титулов IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).

«Я — король полусреднего веса! Слушайте, когда я выступал в первом полусреднем, все меня критиковали и говорили, что я слишком большой для этого веса. Точно так же я сталкивался с критикой, выступая в легком весе. Если бы я снова спустился в 140 фунтов, что все сказали бы?