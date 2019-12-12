«Думаете, я шучу?». Абсолютный чемпион мира объявил о переходе в вес Головкина

Их бой за титул WBO в полусреднем весе, принадлежащий американцу, состоится 14 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). По словам Кроуфорда, после этого поединка он перейдет в средний дивизион, где выступает обладатель титулов IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).
«Я — король полусреднего веса! Слушайте, когда я выступал в первом полусреднем, все меня критиковали и говорили, что я слишком большой для этого веса. Точно так же я сталкивался с критикой, выступая в легком весе. Если бы я снова спустился в 140 фунтов, что все сказали бы?
После боя с Каваляускасом я перейду в средний вес. Головкин будет выступать во втором среднем, «Канело» выступает в полутяжелом. Я иду в 160 фунтов, а сразиться там готов с любым соперником. Вы что, думаете, я шучу? Я серьезно, следующий бой я проведу в среднем весе! Вообще, думаю, когда я там начну побеждать, люди начнут говорить — «о, так тебе нужно победить “Канело”. Альварес в полутяжелом. Ну, я могу и туда подняться», — заявил Кроуфорд.