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10:38 (мск), источник: ТАСС

Поветкин заявил, что не собирается завершать карьеру

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Об этом россиянин заявил в интервью ТАСС.

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7 декабря Поветкин провел поединок против американца Майкла Хантера в Саудовской Аравии. Бой, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), завершился ничьей.

«Пока у меня есть желание, я люблю боксировать, — сказал 40-летний Поветкин. — Глаза горят, это точно и без сомнений. Но как только я почувствую, что мне неохота или лень, закончу. Пока все нормально, и мысли завершать карьеру не было».

«Но это ведь может случиться в один момент, бац — и все. Я еще хотел после Олимпиады в 2004 году закончить, но боксирую до сих пор. Хотя сколько лет уже прошло», — добавил спортсмен.

В активе Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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