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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Мой тренер помогал Энтони в последнем бою». Небитый казахстанец — о знакомстве с Джошуа, переезде в США и бое за титул от WBC

Казахстанский легковес Султан Заурбек (8−0, 6 КО) завершает подготовку к бою в Алматы за титул «молодежного» чемпиона по версии WBC. В беседе с корреспондентом Vesti.kz боксер поделился своими впечатлениями от тренировочного процесса и рассказал о знакомстве с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа (23−1, 21 КО).

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— Подготовка была успешной. Я провел четыре спарринга с хорошими боксерами в Англии. Это были и восьми, и шестираундовые спарринги. В последнем бою в Нур-Султане получил травму руки. Сейчас все прошло. Я подготовился к поединку, осталось сделать лишь вес, — поделился Заурбек.

— Расскажи о своей команде.

— Я начал работать с MTK Global в октябре 2018 года. Первый бой провел в Лондоне. Компания создает для меня прекрасные условия. Ее клиентами являются прекрасные боксеры, такие как Тайсон Фьюри, Майкл Конлан, Билли Джо Сондерс. Открытие МТК Kazakhstan — открывает прекрасные возможности для молодых казахстанцев. Мои тренировки в основном проходят в Лондоне, где я работаю под руководством Анхеля Фернандеса. В нашей команде работают Энтони Джошуа, Айзек Чемберлейн и Сэнди Раян. Подготовка и спарринги в Англии проходят на высшем уровне. Здесь в Казахстане также созданы все условия. Проживание, тренировочный процесс, все обеспечивается MTK Global. Наши ребята занимаются на базе MTK Global Kazakhstan, расположенной на территории Международного комплекса лыжных трамплинов. В зале имеются все необходимые условия для тренировочного процесса.

— А вы виделись с Энтони Джошуа?

— Мой тренер помогал Энтони Джошуа в последнем бою. Мы тренировались в соседних городах. Мы не смогли с ним встретится, но познакомились по видеозвонку. Он очень простой парень. В предстоящем 2020 году вместе будем тренироваться в одном лагере. Для меня это большая честь. Это придает сил.

— Как завершится бой Джошуа — Уайлдер?

— Я думаю, что Уайлдер сильнее и может победить. Причина в том, что Джошуа побывал в нокауте. Это очень серьезный фактор. Уайлдер уверен в себе. Это будет близкий бой. В этом весе есть и Фьюри, и Усик.

— Когда планируете переехать в США?

— США — это родина бокса. Бокс, судьи и манеры бойцов — отличается от английского. Все отличается. Моя цель, набраться опыта, стать сильнее. Я хочу поехать в США уже подготовленным. Моя мечта стать чемпионом мира.

Поединок Заурбека против китайца Лишана Ли (27−5, 5 КО) за вакантный титул «молодежного» чемпиона WBC состоится 16 декабря во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Подробнее об участниках вечера бокса можно прочитать здесь.

Заурбек дебютировал в профи в октябре 2018 года в статусе серебряного призера молодежного чемпионата мира-2014. Помимо Казахстана, он выступал Великобритании, Монако и ОАЭ.

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