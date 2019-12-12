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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира по боксу из Казахстана стал обладателем ордена «Қурмет»

Чемпион мира-2019 по боксу из Казахстана Бекзат Нурдаулетов стал обладателем ордена «Құрмет», передает Olympic.kz.

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В канун Дня Независимости страны Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.

Так, одним из обладателей ордена и стал Нурдаулетов. Золотую медаль боксер завоевал на ЧМ, проходившем в этом году в Екатеринбурге. Он стал лучшим в категории до 81 килограмма. Добавим, что награждение проводил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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