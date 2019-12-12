Минус пять. Несколько ярких и титулованных боксеров Казахстана, которые могут пропустить Олимпиаду-2020

Сборная Казахстана по боксу после Олимпиады-2016 изменилась практически на 65−70 процентов. Из тех, кто тогда бился за медали, остались только Кайрат Ералиев, Абылайхан Жусупов и Василий Левит. Новым главным тренером команды назначен Галымбек Кенжебаев. Национальная команда омолодилась — некоторым ее членам по 20−22 года, а Жусупов уже ветеран.
Спортсмен выступает в категории до 75 килограммов, но, когда нужно было было команде, он был и полутяжеловесом (до 81). Яркое выступление боксер выдал в 2017 году, когда подменил Жанибека Алимханулы и поехал на чемпионат Азии в Ташкент. Альжанов дошел там до финала, но уступил «золото» Бектемиру Меликузиеву. На ЧМ-2017 Ерик снова проиграл оппоненту из Узбекистана и остановился в шаге от медали.
Боксер, которого можно назвать панчером. Он умеет выигрывать досрочно, если того требует ситуация. О Турсынбае мы знаем не так много, ведь одно время лечился и на даже на уровне Казахстана не выступал, а в 2019 году громко заявил о себе. Сначала стал чемпионом Азии, а затем дошел до полуфинала мирового турнира в России.
Еще один сильный исполнитель. Был лидером клуба «Астана Арланс», и даже признавался лучшим боксером Азии во Всемирной серии бокса, но в сборной у него не получается стать первым. Мог он усилить свои шансы через медаль на ЧА-2019, но остался за чертой призеров.
Быть боксером, который ломает соперников в категории до 52 килограммов, непросто, но Сулейменов это делать умел. Выигрывал Ильяс у медалистов чемпионатов мира — например, Мохаммеда Флисси или Шахобиддина Зоирова из Узбекистана. Последний, помимо всего прочего, победитель Олимпиады-2016. Что касается сейчас Сулейменова, то боксер выступает в дивизионе потяжелее, но его шансы на олимпийский отбор не возросли. Не могут помочь даже медали с главных азиатских стартов.
Новая звезда Казахстана, которая будет ждать следующих Олимпийских игр. За один турнир 21-летний боксер сделал шаг от дублера в сборной до чемпиона мира. Нурдаулетов может боксировать, как в полутяжелом весе, так и среди спортсменов из первого тяжелого дивизиона. Но обе позиции, если не произойдет ничего непредвиденного, заняты. Вряд ли Василий Левит с Беком Нурмагамбетом пропустят конкурента вперед себя.
Напомним, олимпийский отборочный турнир для боксеров региона Азия/Океания, куда относится Казахстан, пройдет в феврале в Китае. Те, кто не сможет квалифицироваться, получат второй шанс в мае — на мировом турнире во Франции. Что касается Олимпийских игр, то они пройдут в июле-августе в японском Токио.