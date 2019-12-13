Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Рейнджерс
36
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Монпелье
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Каролина Харрикейнз
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Леганес
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхокс
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
65
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Виннипег Джетс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
10
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
09:42 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио

ТАСС, 13 декабря. Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Барселоне он выиграл у испанца Хосе дель Рио нокаутом в первом раунде.

Наверх

Аванесян во второй раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте этого года благодаря победе над испанцем Кевином Лехаррагой техническим нокаутом в девятом раунде. В сентябре россиянин во второй раз победил Лехаррагу — техническим нокаутом в первом раунде.

В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 26 побед (14 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам.

В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.

Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.

34-летний дель Рио потерпел девятое поражение в карьере при 29 победах (7 нокаутом) и одной ничьей.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Полный провал. Россия осталась без еврокубков
Панарин — русский король НХЛ. Есть первый хет-трик за «Нью-Йорк»
Рейтинг УЕФА: Седьмые и без одной команды в Лиге чемпионов
Праздник не удался. Россия проиграла в матче Еврохоккейтура
Президент ЦСКА отстранен от футбола на три месяца и оштрафован
Российские гандболистки проиграли в полуфинале чемпионата мира
Кучеров вспомнил, что он — гений. Выдал пасы и догнал Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь