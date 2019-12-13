Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио

Аванесян во второй раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте этого года благодаря победе над испанцем Кевином Лехаррагой техническим нокаутом в девятом раунде. В сентябре россиянин во второй раз победил Лехаррагу — техническим нокаутом в первом раунде.

В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 26 побед (14 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам.

В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.

Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.