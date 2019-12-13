Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио
ТАСС, 13 декабря. Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди
ТАСС, 13 декабря. Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди
Аванесян во второй раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте этого года благодаря победе над испанцем Кевином Лехаррагой техническим нокаутом в девятом раунде. В сентябре россиянин во второй раз победил Лехаррагу — техническим нокаутом в первом раунде.
В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 26 побед (14 нокаутом), три поражения и одна ничья.
В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.
Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.
34-летний дель Рио потерпел девятое поражение в карьере при 29 победах (7 нокаутом) и одной ничьей.