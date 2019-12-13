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13 декабря, источник: Vesti.kz

Головкин рассказал о встрече с фанатами и желании вернуться на ринг

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) встретился с фанатами в США и рассказал о желании провести следующий бой, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Провел отлично время на автограф-сессии для Chivas Regal. Было классно увидеть каждого. Не могу дождаться возвращения на ринг», — написал Головкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее наиболее возможным соперником для Головкина назывался поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), который стал официальным претендентом на титул IBF. Поляк при этом уже начал подготовку к возможному поединку с казахстанцем, который может пройти в феврале-марте на арене Wintrust в американском Чикаго.

Последний бой Головкин провел 5 октября, когда в Нью-Йорке решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал вакантные титулы IBF и IBO.

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