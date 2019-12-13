Головкин рассказал о встрече с фанатами и желании вернуться на ринг

«Провел отлично время на автограф-сессии для Chivas Regal. Было классно увидеть каждого. Не могу дождаться возвращения на ринг», — написал Головкин.
Ранее наиболее возможным соперником для Головкина назывался поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), который стал официальным претендентом на титул IBF. Поляк при этом уже начал подготовку к возможному поединку с казахстанцем, который может пройти в феврале-марте на арене Wintrust в американском Чикаго.
Последний бой Головкин провел 5 октября, когда в Нью-Йорке решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал вакантные титулы IBF и IBO.