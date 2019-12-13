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13 декабря, источник: ТАСС

Боксер Федор Чудинов выиграл у бывшего чемпиона мира Н’Дама Н’Жикама

ТАСС, 13 декабря. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Федор Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем во Владикавказе, он выиграл у бывшего чемпиона мира француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В послужном списке 32-летнего Чудинова теперь 22 победы (15 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг в 2015—2016 годах, один раз его защитил. Чудинов занимает первое место в рейтинге WBA, 6-е — Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC), 11-е — Всемирной боксерской организации (WBO).

35-летний Н'Дам Н'Жикам потерпел пятое поражение, также на его счету 37 побед (21 нокаутом). Он владел титулом временного чемпиона мира WBA (2010−2011, 2016) и WBO (2012), в 2017 году завоевал пояс регулярного чемпиона мира WBA, в следующем же бою с ним расставшись, а также еще трижды спорил за пояса чемпиона мира по престижным версиям, в том числе в прошлом поединке в июне этого года, уступив британцу Каллуму Смиту в бою за звание суперчемпиона мира WBA.

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