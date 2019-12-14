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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Участник обоих андеркартов Головкин — «Канело» нокаутом защитил «титул золотого чемпиона»

Американский топ-проспект Вирджил Ортис (15−0, 15 KO) защитил «титул золотого чемпиона» WBA в полусреднем весе, досрочно победив соотечественника Брэда Соломона (28−2, 9 KO).

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Их поединок состоялся в Индио (штат Калифорния, США). В четвертом раунде претендент пропустил джеб и оказался в нокдауне. В следующей трехминутке бой завершился. Ортис зажал оппонента в углу ринга, выбрасываю удары. Соломон попытался вырваться, но пропустил еще парочку ударов вдогонку и рухнул на канвас.

Претендент поднялся и продолжил бой, но вскоре встал на колено. Рефери сразу же остановил бой. Таким образом, Ортис одержал победу техническим нокаутом.

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Добавим, что Ортис выступал в андеркартах обоих боев казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Первый поединок средневесов в сентябре 2017 года завершился ничьей, а спустя 12 месяцев решением большинства судей выиграл мексиканец.

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Головкин потерпел первое поражение в карьере
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