«Узбекский Ломаченко» победил битого Алимханулы американца и завоевал первый титул в профи

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Fantasy Springs Casino, Индио (штат Калифорния, США) и продлился все отведенные десять раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Меликузиеву.

Причем по ходу боя узбек здорово работал на ногах, двигался против часовой стрелки, умело выходил на углы атаки, атаковал акцентированными левыми хуками, работал по этажам. Американец за оппонентом не поспевал. Комментаторы нахваливали Меликузиева, сравнив того с украинской суперзвездой Василием Ломаченко.

Отметим, что Вон Александер известен казахстанским болельщикам по бою с Жанибеком Алимханулы (8−0, 4 КО): они встречались в ноябре 2018 года, тогда казахстанец одержал победу решением большинства судей.