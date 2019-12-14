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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Узбекский Ломаченко» победил битого Алимханулы американца и завоевал первый титул в профи

Серебряный призер Олимпиады-2016, проспект из Узбекистана Бектемир Меликузиев (4−0, 3 КО) завоевал вакантный титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBA во втором среднем весе, победив американца Вона Александера (15−4, 9 KO).

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Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Fantasy Springs Casino, Индио (штат Калифорния, США) и продлился все отведенные десять раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Меликузиеву.

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Причем по ходу боя узбек здорово работал на ногах, двигался против часовой стрелки, умело выходил на углы атаки, атаковал акцентированными левыми хуками, работал по этажам. Американец за оппонентом не поспевал. Комментаторы нахваливали Меликузиева, сравнив того с украинской суперзвездой Василием Ломаченко.

Отметим, что Вон Александер известен казахстанским болельщикам по бою с Жанибеком Алимханулы (8−0, 4 КО): они встречались в ноябре 2018 года, тогда казахстанец одержал победу решением большинства судей.

В любительском боксе Мелекузиев становился серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015, а также дважды выигрывал «золото» на чемпионате Азии. На ЧА-2015 он побеждал Алимханулы, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 — Ерика Альжанова.

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