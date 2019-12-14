Текущие события
Хоккей. Европа
3-й период
Финляндия
Швеция
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Леванте
Хоккей. Европа
15:00
Россия
Чехия
Футбол. Зарубежный
15:30
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Эйбар
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ницца
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Осасуна
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Тренировавшийся с Головкиным боксер выиграл нокаутом 17-й подряд бой

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (17−0, 17 KO) нокаутировал колумбийца Карлоса Галвана (17−10−1, 16 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса Fantasy Springs Casino в Индио (штат Калифорния, США).

Читайте также
Тренировавшийся с Головкиным боксер выиграл нокаутом 16-й подряд бой и завоевал титул от WBC

Поединок был рассчитан на десять раундов. но закончился в пятом, когда Богачук нокаутировал соперника.

Для украинца эта победа стала 17-й досрочной в 17 боях в профи. Галван же потерпел десятое поражение при 17 победах (16 нокаутом) и одной ничьей.

Отметим, что интересы Богачука представляет промоутер Том Леффлер, который также ведет дела чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

В профи Богачук дебютировал в марте 2017 года, а все бои провел под руководством тренера Абеля Санчеса. С 2010 по апрель 2019 года с Санчесом работал и Головкин.

Читайте также
UFC утвердил дату и место проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон
Всем все доказала: каким был спортивный путь Загитовой
Хоккеисту «Филадельфии» диагностировали рак
Сказка продолжается: «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом
«Все идет к поясу»: Петр Ян — о титуле UFC, трэштоке и языке
Назван самый дорогой игрок мира. Роналду нет в топ-15
Конькобежцы из России выиграли зачет КМ в гонках преследования
«Даллас» проиграл в НХЛ. Радулов сделал результативную передачу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь