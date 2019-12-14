Тренировавшийся с Головкиным боксер выиграл нокаутом 17-й подряд бой

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса Fantasy Springs Casino в Индио (штат Калифорния, США).

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Поединок был рассчитан на десять раундов. но закончился в пятом, когда Богачук нокаутировал соперника.

Для украинца эта победа стала 17-й досрочной в 17 боях в профи. Галван же потерпел десятое поражение при 17 победах (16 нокаутом) и одной ничьей.

Отметим, что интересы Богачука представляет промоутер Том Леффлер, который также ведет дела чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).