Тренировавшийся с Головкиным боксер выиграл нокаутом 17-й подряд бой
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (17−0, 17 KO) нокаутировал колумбийца Карлоса Галвана (17−10−1, 16 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (17−0, 17 KO) нокаутировал колумбийца Карлоса Галвана (17−10−1, 16 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся в рамках вечера бокса Fantasy Springs Casino в Индио (штат Калифорния, США).
Поединок был рассчитан на десять раундов. но закончился в пятом, когда Богачук нокаутировал соперника.
Для украинца эта победа стала 17-й досрочной в 17 боях в профи. Галван же потерпел десятое поражение при 17 победах (16 нокаутом) и одной ничьей.
Отметим, что интересы Богачука представляет промоутер Том Леффлер, который также ведет дела чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).
В профи Богачук дебютировал в марте 2017 года, а все бои провел под руководством тренера Абеля Санчеса. С 2010 по апрель 2019 года с Санчесом работал и Головкин.